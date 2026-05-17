Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско и в двете посоки

17 май 2026, 19:42 часа 744 прочитания 0 коментара
Катастрофа между лек автомобил и камион затвори пътя между Симитли и Банско и в двете посоки. Инцидентът е станал около 18.00 часа в района на прохода "Предел".

По първоначална информация данни за сериозно пострадали няма. Водачът на лекия автомобил е дал положителна проба за алкохол, научи БНТ.

Елин Димитров
