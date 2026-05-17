Кьовеши: Теодора Георгиева призна, че е на записа, 24 независими прокурори единодушно установиха, че е извършила недопустими нарушения

Ръководителят на европейската прокуратура Лаура Кьовеши говори изключително директно по казуса с българския европрокурор Теодора Георгиева. В пространно интервю за bTV тя разказа какво точно се е случило през последната година около проверките на Георгиева, довели до искането за нейното дисциплинарно освобождаване, като не спести критиките си към отстранения български прокурор. Кьовеши обясни, че се налага да говори по темата, защото превратно се представяло и тълкувало защо се е стигнало до тези крайни мерки срещу Георгиева, че причина за това било някакво конкретно разследване, някакъв натиск или подобни проблеми. Шефът на европрокуратурата вероятно имаше предвид внушенията на Георгиева, че нейното освобождаване в поискано заради действията й по разследването за разширяването на газохранилището край с. Чирен.

Още: „Жертва на институционална вендета“: Отстранената европрокурорка Теодора Георгиева съди България в Страсбург

"Нека погледнем към слона в стаята. Най-важното тук е първо да не коментирам текущо разследване. Но е много важно да бъде изяснено погрешното внушение, което беше създадено и продължава да се подхранва около това разследване. Внушението е – има европейски прокурор, който се е опитал да направи най-доброто по едно дело и заради това е станал обект на сплашване, кампания по дискредитиране и накрая – на дисциплинарно производство в Европейската прокуратура. Реалността е абсолютно различна. Миналата година, през март 2025 г., в медиите се появи видеозапис. Видео, в което европейският прокурор от България, госпожа Георгиева, се появява в ситуация, в която, казано съвсем откровено, няма никакво място", разказа Кьовеши, визирайки изтеклия запис на Георгиева с Петьо Петров, известен като Пепи Еврото.

Още: Кьовеши като Чаушеску: Гърция влезе във война с европейския главен прокурор заради корупционния мегаскандал

Кьовеши я попитала за видеото и Георгиева признала, че тя е на него и че гласът също е нейн. "Този видеозапис е свързан с начина, по който г-жа Георгиева е била назначена за европейски прокурор. Защото трябва да Ви напомня, че в класирането на панела тя беше трета, но впоследствие, след намесата на тогавашното правителство, класирането беше обърнато и тя беше назначена за европейски прокурор. След това какво се случи? След появата на видеото тя излезе и започна да говори за едно от нашите разследвания", каза ръководителката на Европейската прокуратура.

Още: Делото Петков-Борисов: Съдът отказа изслушване на Лаура Кьовеши да влезе в процеса

Кьовеши разкри още, че дисциплинарното производство срещу Георгиева е второ срещу нея и че няма друг подобен случай в историята на европрокуратурата. Тя разказа за дисциплинарните мерки срещу Георгиева като обясни как са се направили комисии и дисциплинарен съвет все от европрокурори от различни страни. “След всички действия и проверки накрая се стигна до решението да се иска нейното освобождаване. Имате единодушно решение на 24 независими прокурори от различни държави членки, които стигнаха до извода, че нарушенията, извършени от европейския прокурор от България, са толкова сериозни, че поискахме от Съвета, Комисията и Европейският парламент да задействат процедурата по нейното освобождаване", заяви Кьовеши.

Още: Да точиш европари с пасища фантоми: Кьовеши поиска имунитета на 11 гръцки депутати

Кьовеши бе категорична, че никой не се намесва в разследването, за което Георгиева говори постоянно. "Това е едната част. Поведението на европейския прокурор, на госпожа Георгиева, преди тя да бъде назначена, е нещо извън нашата институция, но то засегна Европейската прокуратура. Какво точно се е случило на това видео – тя трябва да обясни. Тя трябва да каже какво е ставало там, какво е обсъждала”, каза тя и продължи: "Мога да Ви кажа как изглежда това от гледна точка на Европейската прокуратура. За нас това видео е свързано с начина, по който тя е била назначена тук, защото тя е била избрана. В другите държави членки колегите, които са били класирани на първо място, са били назначени, но под натиска на тогавашното правителство в България класирането е било променено и тя беше назначена".

Още: Организации искат Кьовеши да разследва твърденията на прокурор Теодора Георгиева за натиск

Кьовеши похвали офиса на европрокуратурата в България в последната година и половина. "Ако погледнете статистиката – миналата година те разследваха над 260 случая с предполагаеми щети за 1,7 милиарда евро! Имаха много обвинителни актове и много интересни случаи. Така че в крайна сметка офисът ни вече е в по-добра форма и съм сигурна, че от България ще идват още много интересни дела", каза тя.