"В Бургас? Не!": Македония се завръща на "Евровизия", но най-успешната й изпълнителка не би стъпила в България (ВИДЕО)

След 4-годишно отсъствие, Северна Македония ще се завърне на "Евровизия" през 2027 г., която след победата на България ще се проведе в Бургас. В музикалните среди в западната ни съседка обаче тази новина се приема нееднозначно.

Скопие участва за последно в песенния конкурс в Торино през 2022 г., когато Андреа изпълни "Circles".

Сега македонският обществен оператор MRT ще пътува през май до България, която също направи няколкогодишно прекъсване, за да се завърне във Виена през 2026 г. и да спечели първата си победа с "Bangaranga", обявиха организаторите на конкурса.

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Северна Македония е с общо 21 явявания на "Евровизия".

Първото участие на Северна Македония беше в Бирмингам през 1998 г. Владо Яневски беше изпълнителят, на когото беше дадена честта да представи страната си на дебютното ѝ участие, след като спечели Skopje Fest с песента "Не Зори, Зоро".

"В Бургас? Не!"

В деветте Големи финала на "Евровизия", в които Северна Македония е участвала, страната винаги е завършвала в Топ 20. Най-доброто класиране в Топ 10 е дело на Тамара Тодевска с "Proud" през 2019 г. в Тел Авив.

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Именно Тодевска в скорошно интервю обяви, че не би стъпила в България, за да се завърше на сцената на "Евровизия". Тя подчерта, че това важи само за изданието, което ще домакинстваме ние, иначе няма против да представи Македония отново.

"В Бургас? Не!". Това отговори Тодевска на въпрос би ли се върнала отново на "Евровизия". След това уточни, че иначе по принцип отговорът й е "Да".

Също така тя коментира спекулациите, че за македонски представител би могла да бъде избрана нейната беквокалистка от "Proud" Антония Гиговска.

Според Тодевска Антония е много добър и удачен избор по принцип, но искреното й мнение е, че участието на "Евровизия" в България не би било "най-добрата опция" за когото и да е от македонските изпълнители.