Легенда на Формула 1 иска да види Никола Цолов в Ред Бул догодина

Бившият пилот от Формула 1 и брат на легендарния Михаел Шумахер - Ралф Шумахер, иска да види как би се представил настоящият лидер в шампионата на Формула 2 Никола Цолов в най-елитната автомобилна надпревара. Българският състезател е сред фаворитите за промоция в серията. Той е високо оценен от Рейсинг Булс, като наскоро спортният директор на отбора Алън Пърмейн вече го описа като "следващия в редицата".

Ралф Шумахер прати Никола Цолов във Формула 1

Шумахер смята, че Ред Бул вече не може да разчита на Лиам Лоусън и трябва да потърси негов заместник, въпреки силните му изяви през настоящия сезон. В момента Лоусън кара за Рейсинг Булс, преди да получи кратка възможност в Ред Бул, където участва в три състезания като заместник на контузения Исак Хаджар. Изглежда, че новозеландецът вече е възвърнал ритъма си на старовата решетка след няколко трудни години. Той успя да се върне в борбата, след като миналия сезон самочувствието му беше разклатено от Кристиан Хорнер и Хелмут Марко. Впечатляващото му представяне за австрийския конструктор на Гран при на Нидерландия беше посочено като доказателство за напредъка му.

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Според германската легенда Цолов би бил по-добър избор за тази роля: "Любопитен съм да видя дали Ред Бул наистина ще даде шанс на Цолов. Това би било още една възможност да се намери някой, който може да направи крачка напред и да допринесе с нещо допълнително. Не го виждам у Цунода и не го виждам у Лоусън. И затова мисля, че той би се вписал добре до Арвид Линдблад, който работи добре за отбора."

Той добави, че не вижда необходимия принос нито от страна на Юки Цунода, нито от страна на Лоусън. Шумахер заяви, че Цолов би се вписал добре в екипа заедно с Арвид Линдблад, който се представя добре за отбора. В момента фокусът на българина е изцяло върху битката за титлата във Формула 2. Преди да се отправи към уикенда в Баку, който може да се окаже последен за сезона. Цолов води с 8 точки пред втория в класирането Рафаел Камара.

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