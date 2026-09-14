Роби и Молец с нов клип към "Персеиди" (ВИДЕО)

Роби и група "Молец" представиха ново видео към песента към "Персеиди". Премиерата идва в навечерието на септемврийските концерти от лятното турне на Роби — на 15 септември в Стара Загора, 16 септември във Велико Търново и 17 септември в Плевен. Песента е от последния албум на Роби "Следа", излязъл на 18 юни. В него артистът събира 12 песни с модерно поп звучене, етно елементи и лични истории, които още по-силно го свързват с феновете му.

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"Персеиди" е продължение на творческата връзка между Роби и Молец — започнала още с първите им общи песни. Тя разказва за любов, която привлича, наранява и оставя следа — силна емоция, в която красивото и болезненото вървят заедно. Заглавието препраща към Персеидите — метеорния поток, който всяко лято оставя кратки, ярки следи в небето.

Видеото на режисьора Крис Захариев надгражда тази история визуално, като пренася Роби и Молец в приказно-космически свят, вдъхновен от поетиката на "Малкият принц". Клипът е сниман изцяло на зелен екран, а ефектите и пространствата са дело на VFX артиста Ния Батанова, без използването на изкуствен интелект.

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"Персеиди" ще бъде част и от септемврийските концерти на Роби, след като песните от "Следа" вече срещнаха силна реакция от феновете на живо. В Стара Загора, Велико Търново и Плевен артистът ще представи песни от албума, както и най-големите си хитове.

На 13 октомври Роби излиза пред софийската публика в напълно разпродадената Зала 1 на НДК. Подготовката за концерта вече тече, а продукцията се пази в тайна — с неочаквани сценични решения, песните на Роби и света, който той изгражда около тях.