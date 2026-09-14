Музиканти от цял свят изпращат основателката на Нов симфоничен оркестър на 7 октомври

Музиканти от цял свят се събират да изпратят основателката на Нов симфоничен оркестър с концерт на 7-и октомври. Ще свирят оркестранти от различни поколения, били част от оркестъра още от основаването му през 1991 година. На диригентския подиум ще бъде дългогодишния музикален директор Росен Миланов, който пристига специално за събитието от САЩ. В залата ще има изложба на архивни материали и снимки от създаването на оркестъра. Ще бъде излъчен и кратък филмов очерк със спомени за Юлия, създаден специално за събитието.

7 октомври, сряда, зала "България", 19:00 ч., "За Юлия от нейния Нов симфоничен оркестър", диригент: Росен Миланов, солист: Виолета Радомирска, сопран; ГУСТАВ МАЛЕР Симфония № 4. Входът е само с покани.

Коя е Юлия Христова

Пианист, музиковед, журналист, музикален критик, редактор (вестник "Музикален живот", списание "Българска музика", вестник "Народна култура"), телевизионен водещ, културен мениджър.

Родена е през 1953 година в град Батак в семейство на хоров диригент Христо Христов и детска педагожка Люба Христова, внучка на Георги Христов – основател на хор "Яворова песен", председател на читалище "Пейо Яворов – 1867", заместник кмет по културата на гр. Чирпан.

Завършва музикалното училище в Пловдив, след което е приета в Музикалната академия в София в теоретичния факултет. Още като студентка започва да публикува критически материали в пресата. Не ѝ е позволено да защити дипломна работа на тема операта "Нос" от Дмитрий Шостакович, поради нейните възгледи, които не съвпадат с идеологическата доктрина. В крайна сметка завършва Висшето училище по музика в Пловдив със специалност педагогика.

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Съосновател и редактор на вестник "Музикален живот", редактор във вестник "Народна култура", заместник-председател на младежката секция към Съюза на композиторите в България, драматург и пианист на Благоевградска камерна опера, помощник-водещ в предаването "Час по всичко", БНТ, лектор на серии образователни концерти (Съюз на музикалните дейци), музикален оформител (Сатиричен театър, София; хор "Йоан Кукузел"), научен специализант в секция "Изкуствознание", БАН. Като журналист е публикувала критически материали във всички централни вестници в България и е отразявала ежегодно музикалните фестивали "Варненско лято" и "Варшавска есен" до 1989 г.

Следвайки житейската си мисия да служи на Музиката, след промените Юлия Христова концентрира невероятната си енергия в това да предостави алтернативна сцена за изява на младите български музиканти. През 1990 г. създава музикална къща "Юлия Христова представя", а година по-късно основава Нов симфоничен оркестър. През последните 35 години нейната харизма и любов се въплъщават в организирането на хиляди солови, камерни и симфонични концерти, огромен брой фестивали и майсторски класове и редица други музикални проекти и събития.

За Нов симфоничен оркестър

Създаден в последното десетилетие на XX век и утвърден в XXI век, оркестърът сякаш пренесе във времето най-стойностното от богатото наследство в класическата музика. Така Нов симфоничен оркестър изпълни своята мисия, но и отвори широко вратите към следващи предизвикателства и нови духовни пространства.

Музикални лидери: Драгомир Йосифов, Алексей Измирлиев, Ералдо Салмиери, Росен Миланов, Петко Димитров, Борислав Йоцов.

Репертоар: Освен класическия репертоар, който оркестъра представи през изминалите 35 години с музика от Бах, Моцарт, Хайдн, Бетовен, Брамс, но и от Брукнер, Вагнер, Рихард Щраус, Малер, Шостакович, Стравински, Прокофиев, Хачатурян, Барток, Шьонберг, Берг, Веберн, Пуленк, оркестърът следеше за българските достижения, като направи световните премиери на: Симфония №6 (Лазар Николов), "Темпи кончертанти IV" (Константин Илиев), "Пейзажи видяни насън" (Адриан Первазов), Концерт за струнен оркестър №2 (Трифон Силяновски), "Цветовете на нощта" (Любомир Денев), Симфонични скици (Румен Бояджиев-син), 6-а и 8-а симфонии (Васил Казанджиев).

Оркестърът участва и в авангардни, нестандартни проекти: Музика за боклук и оркестър, Симфония за смартфони и оркестър, Рок опера "Ескалибур" и Конно шоу "Кавало класико" – немски мега продукции, Рок Коледа, Театрална пиеса на Том Стопард и Андре Превен "Послушните момчета се оправят", Кафе дел мундо, и други.

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Дебютни изяви, солисти: Станимир Тодоров (виолончело), Надежда Табакова (цигулка), Кремена Ачева (флейта), Борислав Йоцов (кларинет), Веселин Демирев (цигулка), Валя Дервенска (цигулка), Радослав Николов (пиано), Лъчезар Костов (виолончело), Йоланта Смолянова (пиано), Николай Спасов (цигулка), Георги Вълчев (цигулка), Лора Чекоратова (пиано), Красимир Стефанов (цугтромбон), Красимира Стоянова (сопран), Валентин Методиев (обой), Ивайло Данаилов (цигулка), Михаил Петров (виолончело), Марин Тинев (обой), Стефан Хаджиев (виолончело), Инес Симеонова (пиано), Теодора Атанасова (виолончело), Дора Димитрова (цигулка).

Камерни формации създадени от музиканти на оркестъра: квартетите "Форте", "Аркадиана", "Мотус", трио "Пезанте", камерна формация "Салонен състав".

Оркестърът беше член на Европейска мрежа на симфоничните оркестри (единствен от България) в продължение на 11 години, проведе 10 международни диригентски академии с именити преподаватели – Густав Майер, Лари Раклиф, Росен Миланов, Доналд Шлайхер. Организира 11 издания на фестивал "Царско село" и 5 издания на фестивал "Музика под скалите". Има турнета в Испания, Германия, Словения, Гърция, Румъния, Швейцария, но и в Буенос Айрес и Ушуая (Огнена земя).