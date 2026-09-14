Ричард Клайдерман се завръща в България с нова музикална изненада

Ричард Клайдерман спазва обещанията си. След последния си концерт в България, когато пред препълнената Зала 1 на НДК обеща на почитателите, че ще се завърне, световноизвестният пианист отново идва в София. На 5 март 2027 г. "Принцът на романтиката" ще излезе на сцената на Зала 1 на Националния дворец на културата за нова среща с българските си почитатели.

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И този път Клайдерман няма да дойде без специален подарък. Българската публика вече познава един от най-емоционалните моменти в концертите му у нас - неговото изпълнение на "Хубава си, моя горо". Жестът се превърна в своеобразен музикален подпис на отношенията му с България и в един от онези моменти, в които се усеща истинската връзката между артист и публика.

Фотограф: Лилия Йотова

За концерта си през март Клайдерман прави следваща крачка. Той подготвя нова българска песен, която ще изпълни специално за публиката в София. Коя е тя обаче засега остава тайна. Известно е само, че става дума за емблематична и обичана от поколения българи мелодия, избрана специално, за да бъде адаптирана за пиано и да зазвучи през характерния музикален почерк на Ричард Клайдерман. Този път няма предварително да се обяви заглавието, а само хората в Зала 1 на НДК на 5 март ще разберат коя българска песен е избрал пианистът, споделят организаторите.

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Интригата е още по-голяма, защото идеята идва от самия Клайдерман. Преди време той се обръща към организаторите на концертите си в България с желанието да открие още една българска песен, която може да бъде пресъздадена за пиано и да се превърне в специален комплимент към публиката у нас. Изборът вече е направен, а аранжиментът се подготвя за голямата сцена.

Фотограф: Лилия Йотова

Концертът в София идва в изключително активен период за световноизвестния музикант. След поредица от международни изяви, сред които събития в Канада и предстоящи участия в Латинска Америка, на 5 март 2027 г. маршрутът му отново ще го доведе в България. На сцената Клайдерман ще бъде придружен от оркестъра с първокласни музиканти "Cantus Firmus", a публиката ще чуе и произведенията, с които неговото име се разпознава по целия свят. Очакваме легендарната "Ballade pour Adeline" или "L for Love", както и романтични мелодии и впечатляващи интерпретации на емблематична филмова музика, включително теми от "Мисията невъзможна" и "Джеймс Бонд".

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Вече десетилетия Ричард Клайдерман успява да бъде явление в поп културата, като среща класическото звучене с популярната музика и превръща пианото в универсален инструмент. Концертите му съчетават виртуозни изпълнения, мащабни оркестрови аранжименти, светлина и видео, но в центъра винаги остава музиката.

А на 5 март в Зала 1 на НДК към нея ще бъде добавена и една българска мелодия. Коя? Този път отговорът ще разбере само публиката в залата, когато Ричард Клайдерман седне пред пианото и засвири първите ноти.

Билети за концерта ще откриете в TicketsBG, а новини за събитието следете ТУК.