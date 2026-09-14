Кой има мотив? Какъв е мотивът? Въпросите за "Петрохан-Околчица" на Илиян Василев

Сериозни критики отправи бившият ни посланик в Русия Илиян Василев предвид новата пресконференция по случая "Петрохан-Околчица" - вече минаха няколко месеца от смъртта на общо шестима души, което е историята на случая по същество. А Василев напомни за пореден път какво е най-важното в тази трагедия и че то си стои без отговор - ОЩЕ: Без чужда намеса: МВР и прокуратурата държат на старата версия за “Петрохан - Околчица“

Кой и защо уби тези хора? Кой има мотив? Какъв е мотивът?

Горните 3 въпроса зададе Василев в личния си профил във Facebook и определи информацията за всичко друго по случая като "пушилка". "Напънаха се авторите и вдъхновителите на Петроханския държавен компромат и… родиха мишле. Несвързани твърдения. Объркани послания. Няма отговор. Няма мотив. Няма доказателства. И това е безумието в целия Петрохански казус: вместо да разследват убийците на убитите, разследват самите убити", гласи най-важното от написаното от Василев - ОЩЕ: Едно оръжие, изстрели от упор и въпроси около интимни следи: Съдебен лекар разкри детайли за трагедията на Околчица

Според Василев, днешната пресконференция е начин да се отклони общественото внимание от помилването на Огнян Атанасов - ОЩЕ: В дълбокото на наркотиците, убийствата и помилването - поглед към Илияна Йотова

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Напънаха се авторите и вдъхновителите на Петроханския държавен компромат и… родиха мишле.

Несвързани твърдения. Объркани послания. Няма отговор. Няма мотив. Няма доказателства.

И това е безумието в целия Петрохански казус: вместо да разследват убийците на убитите, разследват самите убити.

Хубаво лансираха версията за самоубийства и убийства. Само че без мотив всичко се срутва. Защото зад всяко тежко престъпление трябва да стои отговорът на най-простия въпрос:

Защо?

Кой има мотив? Какъв е мотивът? Как се вписва той в останалите факти?

Няма отговори.

Затова днес ни дадоха пресконференция, чийто основен „извод“ беше: „Няма външна намеса.“

Очевидно само заради това изречение беше свикана цялата тази безсмислена пресконференция.

А как си мислят, че с това недоносче ще отклонят вниманието от скандала с „Нарко Йотова“?

Точно никак.

Напротив — когато няма мотив, няма доказателства и няма отговори, а има само версии и гръмки заключения, възникват още повече въпроси.

И още нещо.

Добре, че този универсален говорител и любимец на ГЕРБ Росен Йорданов най-сетне се разкри като такъв и свали маската на „независимия експерт“.

Когато един и същ човек системно се появява, за да легитимира удобната за властта версия, вече не е толкова важно как го представят — „експерт“, „психолог“ или „независим анализатор“.

Важно е какво говори и в чий интерес работи неговото говорене.

А днешната пресконференция не даде отговор на най-важния въпрос.

Кой и защо уби тези хора?

Всичко останало е пушилка.

А с пушилка истината не се прикрива. Само се отлага.

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