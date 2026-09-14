Формула 1 може да има най-младия си шампион в историята съвсем скоро

След победата в Гран при на Испания изглежда, че няма кой да спре Кими Антонели по пътя към титлата във Формула 1. Няма друг пилот, който да е на разстояние по-малко от 100 точки от италианеца, който все повече се очертава да стане най-младият световен шампион в историята на спорта. По този начин той би подобрил значително рекорда на Себастиан Фетел, който вдигна трофея на възраст от 23 години, 4 месеца и 11 дни.

Кими Антонели протяга ръце към историята

Антонели, който навърши 20 години през август, доминира през сезона, като спечели осем състезания до момента. Освен това, той се представя безапелационно на пистата. Въпреки крехката си възраст, той се адаптира отлично към новите болиди и демонстрира безгрешно каране във всички надпревари. До този момент той все още не е допуснал фрапантна грешка и не е отпаднал по негова вина. С 81 точки аванс пред втория Джордж Ръсел по всяка вероятност Антонели ще празнува с титлата в края на сезона. Той може да си осигури шампионската титла и по-рано и да се превърне в първия италианец, коронован за световен шампион от времето на Алберто Аскари през 1953 година.

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Кога Кими Антонели може да спечели титлата във Формула 1?

След Гран при на Испания остават девет състезания до края на сезона, всяко от които носи по 25 точки. Това прави общо 225 оставащи точки, които стават 233, след като се добавят осемте точки от спринт състезанието в Сингапур. Когато от тази обща сума от 233 точки се извади настоящата преднина от 81 точки на Антонели, това означава, че той трябва да спечели още 152 точки, за да си осигури титлата.

Към момента, с преднина от 81 точки пред Ръсел, в най-добрия случай Антонели би спечелил титлата на Гран при на Бразилия, като след това остават три състезания, на които се раздават 75 точки. Въпреки това е изключително вероятно Формула 1 да загуби едно състезание от календара, като се очаква Гран при на Катар и Абу Даби да не се състоят поради несигурността в региона, свързана с войната в Иран. Широко се очаква "Имола" да се превърне във финалния кръг на сезона на 6 декември, което означава, че сезонът ще включва 23 състезания.

Ако преизчислим точките за сезон с 23 състезания, след Гран при на Испания за победа в състезание ще се присъждат общо 208 точки. Това означава, че след като преднината на Антонели от 81 точки се извади от предлаганите 208, му трябват само още 127 точки, за да си осигури титлата. С настоящата си преднина от 81 точки и сезон от 23 състезания Антонели може да спечели на Гран при на Мексико Сити на 1 ноември, ако завоюва всичките победи до този момент. На тази дата той ще бъде на 20 години, 2 месеца и 8 дни.

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