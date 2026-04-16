Важна информация за подгряващото парти за 35 години Wacken Open Air

16 април 2026, 13:35 часа 240 прочитания 0 коментара
Снимка: BGTSC
Най-мащабното подгряващо парти в историята на хеви метъла по повод 35 години Wacken Open Air ще се състои тази събота в столичния клуб Mixtape 5. Вижте програмата за вечерта:

19:00 часа отварят вратите за публика

20:00 часа - Death Row

20:50 часа - EUFOBIA

22:00 часа – HELLBOUND

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

22:50 часа – закриване

В останалото време ще слушаме музика от БГ бандите, свирили на WACKEN OPEN AIR. Ще чуете, а може и да споделите, интересни истории за преживяването около фестивала или да покажете тениска или друга интересна придобивка, свързана с фестивала. На края на вечерта ще бъдат обявени датите за WACKEN METAL BATTLE тази година.

35 подгряващи концерта с едно мото ще се проведат в един и същи ден по целия свят. На 18 април 2026 г. световният метъл ъндърграунд се обединява като едно цяло по случай 35-годишнината на Wacken Open Air. Един свят. Една сцена.

Билети се продават в мрежата на Eventim.bg и на касата в деня на събитието на символичната цена от 10 евро. Ако сте в България, ви каним да се присъедините към партито, за да помогнете то да се превърне в част от най-шумния ден на планетата. Pолитика за лица до 18-годишна възраст ще откриете на сайта на клуба.

Яна Баярова
