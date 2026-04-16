Последни новини за концерта на Myrath на 17 април

Концертът на MYRATH е утре вечер, петък, 17 април, в столичния Joy Station и ще се проведе при следната програма:

19:00 часа - Отварят вратите за публика

20:00 часа - Roses of Thieves

21:15 часа - MYRATH

22:50 часа - очакван край

Организаторите от BGTSC декларират желанието за провеждане на събитието в приятна и безопасна среда. Опасни предмети и неакредитирани лица с професионална техника, пушене (във всичките му форми), антисоциално поведение, животни и малолетни без придружител с попълнена декларация няма да бъдат допускани в залата.

Билети се продават ексклузивно онлайн тук: https://www.eventim.bg/event/myrath-joy-station-20993007/ и в мрежата на Eventim.bg, а някои от местата, на които можете да ги намерите са Бензиностанции OMV, Technopolis, Български пощи, магазини На Тъмно, билетна каса на EVENTIM на ул. "6-и септември" в София, билетен център НДК, и други. В деня на събитието цената на билетите ще е по-висока. Електронната им версия не е необходимо да бъде отпечатана, а ще може да бъде сканирана директно от телефон.

Това събитие е 18+! Лица до 18-годишна възраст могат да присъстват на събитието само със закупен билет и в компанията на придружител, снабден с надлежно попълнена декларация и билет. Декларацията може да изтеглите от тук: https://vionyx.eu/minors-declaration

