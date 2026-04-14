WACKEN OPEN AIR НА 35 ГОДИНИ! Най-големият метъл фестивал в света с най-голямото глобално парти

BGTSC представя: За първи път в историята на хеви метъла, 35 подгряващи концерта с едно мото ще се проведат в един и същи ден по целия свят. На 18 април 2026 г. световният метъл ъндърграунд се обединява като едно цяло по случай 35 годишнината на Wacken Open Air. Един свят. Една сцена.

България е една от 35-те държави, а сцената на столичния клуб Mixtape 5 заедно с родните HELLBOUND, EUFOBIA и Death Row стават част от най-голямото подгряващо парти в световната метъл история!

HELLBØUND е българска джумбиш метъл банда от Бургас, добре позната с тежки рифове, запомнящи се песни и енергични лайв изпълнения. През 2025 г. печелят Wacken Metal Battle Bulgaria и достигат Топ 3 на финала на Wacken Open Air Metal Battle.

HELLBØUND е в състав Димитър Николов (вокали), Ярослав Дейнека (китари), Иван Енев (китари), Георги "Панда" Димитров (бас) и Ивайло Живков (барабани). Подреденият хаос в живите им изпълнения са добре познати на публиката и преливат от групови пеения до Mosh- и Gym-pits.

EUFOBIA е група от София, свирeща мелодичен траш-дет метъл. Името на групата е от древногръцки произход и буквално означава "страх от доброто". Членовете на групата са Ники Боджаков (бас & вокал), Венцислав Бръшков (китара) и Ясен Петров (барабани).

EUFOBIA е сред най-опитните родни банди, свирила на една сцена със световноизвестни групи като Arch Enemy, At the Gates, Dark Tranquillity, Sepultura, Cannibal Corpse, Rotting Christ, Vader, Immolation, Onslaught, Malevolent Creation, Wolfheart, Primordial, Gorgoroth, Brujeria, Jinjer, Eluveitie, E-force и много други.

През 2018-а година EUFOBIA печели конкурса W:O:A Metal Battle у нас, което дава възможност на групата да свири на сцената на най-важния метъл фестивал в света - Wacken Open Air.

Death Row са дет-груув метъл група родом от Ямбол, но базирана в София. Създадена е през 2020 година, а звученето носи 90-арската енергия и агресия от емоционални лирически теми и текстове.

Death Row се състои от Росен Иванов - вокал и текстописец, Преслав Владимиров "Пери" – китара и композиторите Никола Кралчев – бас, Габриел Иванов - китарист, Васил Татаров - барабани.

Билети ще се продават предварително от сряда, 15 април и на касата в деня на събитието на символичната цена от 10 евро. Ако сте в България, ви каним да се присъедините към партито, за да помогнете то да се превърне в част от най-шумния ден на планетата.

