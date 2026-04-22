ВИП пристигане с 30 души екип: Деспина Ванди вече е в София

Тази сутрин гръцката дива Деспина Ванди кацна в София директно на ВИП терминала на летището, далеч от любопитните погледи. Поводът е дългоочакваният ѝ концерт на 23 април в зала "Арена 8888".

По всичко личи, че шоуто ще бъде повече от горещо, обещава се истинска бузуки вечер, заредена с хитове, страст и типичната гръцка емоция, която феновете обожават.

Изпълнителката пристигна със своя голям екип от музиканти ден преди концерта, тъй като лично държи да проследи подготовката. В интервю за медиите тя обеща наистина магична вечер, с която буквално ще вдигне публиката на крака.

Събитието привлича хиляди фенове от цялата страна.

Екипът на организаторите напомня на всички присъстващи в залата да се придвижат по-рано, за да избегнат струпване.

Входовете на "Арена 8888" ще бъдат отворени от 18:30 часа. Всички, закупили билети за терен (правостоящи места), ще бъдат допускани в залата през вход В0, за закупилите билети за трибуни (седящи места – билет с избор на място), основният пропускателен режим за трибуните, ще се осъществява през вход В1.

ВИП секторът ще бъде достъпен през вход А0.

Начало: 19:30 часа на програмата с изпълнението на подгряващия изпълнител Аристос Константину и неговия бенд