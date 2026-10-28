"Слънце и луна" събира MISHEL и MONA в първи съвместен проект (ВИДЕО)

MISHEL и MONA представиха "Слънце и луна" - нов музикален проект, който събира двамата изпълнители в история за любовта, способна да преобърне света ни. Песента разказва за онзи специален момент, в който срещаш човека, който ти дава неподозирани сили, вдъхва ти смелост да надскочиш собствените си граници и те кара да повярваш, че дори невъзможното е постижимо.

В основата на "Слънце и луна" стои символиката на двата небесни образа. Някои хора влизат в живота ни като слънце - носят светлина, топлина и надежда. Други са като луната - остават до нас дори в най-тъмните моменти. Именно тази идея вдъхновява посланието на песента, че истинската любов е едновременно светлина в най-хубавите ни дни и опора в най-трудните.

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"Когато създавах "Слънце и луна", исках да разкажа за любовта не просто като чувство, а като сила, която може да промени съдбата на един човек. Вярвам, че когато откриеш правилния човек, започваш да гледаш на света по различен начин и да намираш сили, за които дори не си подозирал. Изключително се радвам, че MONA се включи в песента, защото вярвам, че нейната енергия и музикална чувствителност допълниха песента по най-красивия начин. За мен тази колаборация е наистина специална", споделя MISHEL.

Музиката на "Слънце и луна" е дело на MISHEL, който заедно с Камен Колев създава и текста на песента. Камен Колев стои и зад аранжимента на проекта. Визуалната история на "Слънце и луна" е поверена на продуцентската компания PUMPAL и режисьора Орлин Менкаджиев, а главен оператор е Веселин Менкаджиев. Видеоклипът проследява непрекъснатото преследване между MISHEL и MONA, които се търсят и следват един друг през цялото време. Динамичният сюжет пресъздава стремежа към човека, когото обичаш и готовността да преминеш през всяко препятствие, за да бъдеш до него.

"Още когато чух "Слънце и луна", усетих, че това е песен, в която искам да оставя частица от себе си. С MISHEL си приличаме по много неща и още от самото начало работата ни заедно се случваше с лекота. За мен най-красивото послание на песента е, че любовта не просто ни променя, а ни дава смелостта да бъдем по-силни, да мечтаем по-смело и да вярваме, че всичко е възможно. Щастлива съм, че съм част от този проект", споделя MONA.

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Със "Слънце и луна" MISHEL и MONA отправят послание за любовта, която не просто ни променя, а ни помага да открием най-силната версия на себе си. Защото понякога е нужен само един човек, за да повярваш, че можеш всичко. Продуцент на "Слънце и луна" е VIDAL MEDIA, а разпространението на сингъла се осъществява от Warner Music чрез Орфей Мюзик.