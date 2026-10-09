Марко Мендоса идва в София: рок легенда, бас и глас на една сцена

Има музиканти, чиято биография звучи като афиш на рок фестивал. Марко Мендоса е един от тях. Thin Lizzy, Whitesnake, The Dead Daisies, Blue Murder, Ted Nugent - това са само част от имената в кариерата на американския басист и певец. На 2 ноември 2026 г. той ще излезе на сцената на клуб Rock'n'Rolla със собственото си шоу, а специален гост на вечерта ще бъде Elite.

Познат на рок публиката с мощния си бас, разпознаваемия глас и яркото сценично присъствие, Мендоса отдавна има какво да каже и като самостоятелен артист. В неговата музика рокът среща блус, фънк и соул, а соловите му проекти разкриват едновременно инструменталиста и фронтмена - музикант, който обича непосредствения контакт с хората пред сцената.

Албумите "Viva La Rock" и "New Direction" са плод на сътрудничеството му с датския китарист и продуцент Сьорен Андерсен. Записани в Копенхаген, те събират енергични рок песни, силни мелодии и по-интимни моменти. Във "Viva La Rock" Мендоса се връща и към част от музикалната си история с "Chinatown" на Thin Lizzy, с участието на Ричард Фортъс от Guns N' Roses и Майк Трамп, както и с "Hey Baby" на Ted Nugent.

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Зад гърба му стоят десетилетия на световни сцени, студийни записи и сътрудничества с артисти като Джон Сайкс, Дейвид Ковърдейл, Нийл Шон и Долорес О'Риърдън. Но клубният формат дава друга перспектива към тази голяма рок биография: отблизо, с всяка бас линия и всяка вокална фраза на една ръка разстояние.

Соловото шоу на Марко Мендоса преминава през различни настроения и влияния, като събира всичко около енергията на живото изпълнение. Публиката е активна част от вечерта, а свободата между музикантите превръща концерта в непосредствена среща с човек, за когото рокендролът е начин на общуване.

На 2 ноември тази среща има адрес: Rock'n'Rolla. Специалният гост Elite допълва програмата на една вечер, посветена на живия рок.

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Билетите за концерта на Marco Mendoza на 2 ноември 2026 г. в клуб Rock’n’Rolla могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim и Bilet.bg, както и онлайн на https://www.eventim.bg/ и https://sme.bilet.bg/ на цени от:

40 € за място във VIP сепаре или Golden Circle зоната пред сцената

30 € за място в останалата част на клуба

* За да запазите седящо място в която и да е част на клуба, е необходимо да направите предаварителна резервация на телефон 0888 131 318