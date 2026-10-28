Искрен Пецов променя представата за музиката си с новата песен "Наопаки"

Песента "Наопаки" ще промени представата на хората за песните на Искрен Пецов. Тандемът Искрен Пецов и Клавдия Дали пренареждат наново творчеството на музиканта с една съдбоносна балада, казват от екипа на певеца. Песента е създадена през октомври 2026 година. Музиката и аранжиментът са на Искрен, а текстът е на Клавдия Дали.

Новото парче "Наопаки" е от малкото типични балади в творчеството на Искрен Пецов. В 8-те албума той има песните: "За нея", "Обречена любов", "Само нощем", "Забрави ли..." и др.

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Видеото на "Наопаки" е снимано на 20 октомври в Южния парк в София. От екипа на Искрен Пецов благодарят за филмовата визия на клипа на Андрей Хадживасилев. Премиерата на песента и видеото е предвидена за края на месец октомври 2026 година.

Повече за Искрен Пецов

Снимка: Iskren Petzov/Facebook

Пецов е роден в град Русе в семейство на учители. Баща му, Петър Николов Пецов, е един от най-известните психолози в България, професор, доктор на науките, ректор на Югозападния университет, бивш заместник-министър на образованието. От 1973 г. Искрен живее в София. От 1974 до 1981 г. играе в театъра на "Двореца на пионерите" в София. Завършва 9-а френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин". Кандидатства във ВИТИЗ, а през 1990 г. завършва ВИИ "Карл Маркс" – София.

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През 1988 г. започва да записва за Националното радио и Балкантон. Има записани над 80 песни и снимани над 40 видеоклипа. От 1991 до 1999 г. е солист на "Ансамбъл на строителни войски" (АСВ). Има над 1500 концерта. От 1993 до 1999 г. работи в Дарик радио като водещ и продуцент. Водещ е и в Канал 1 на БНТ, Нова телевизия и 7 дни. Автор е на над 70 песни, музика, текст и аранжименти.

През 1996 г. Пецов основава група "Латинопартизани" с членове: Искрен Пецов – китара и вокал, Георги Станков – бас, Николай Копринков – китара, Цветан Георгиев – ударни, Калин Петров – кийборд. Искрен и групата имат над 30 турнета.