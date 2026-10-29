"Шумен понеделник" №2 със "Светлост" и Feedbacker

И ето ни отново в клуб The Pit на бул. "Васил Левски" 114. Денят е понеделник, 2 ноември, и определено ще е шумно. Гостува обновеното авангардно пънк-джаз трио "Светлост" от Скопие със специалното участие на американския саксофонист Джон Дайкман. Домакини са Feedbacker.

Две години след първата историческа среща между "Светлост" и доайените на пост-дръм'н'бас нойз-пънка на софийската сцена Feedbacker двете групи отново ще имат концерт заедно навръх първия ноемврийски понеделник, точно ден след 18-ата годишнина на "Аларма Пънк Джаз", и то в съвместната серия на "Аларма" и колектива Amek "Шумен понеделник", чието първо издание беше в средата на октомври.

Припомняме как фигурират "Светлост" като описание в архивите на "Аларма Пънк Джаз": "Джаз за работническата класа. Кулите-тризнаци на пост-Кендзо-Танге-поколението в македонската столица. Магарешки бодили, избуяли сред "историческия Дисниленд-парк" на минали величия и бъдещи дистопии. Ритуалът на колективната импровизация, в която пънк и виртуозност съвсем не си противоречат. Светлината от приближаващия се към нас тежкотоварен влак…".

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Оттогава обаче е изтекла още вода. И след четири албума за един от водещите авангардни джаз лейбъли на Балканите PMG Jazz и един за издателската къща на "Скопие джаз фест" SJF Records "Светлост" представят на плоча тази есен – албум в квинтет с двама от колосите на авангардния джаз днес – американския саксофонист Кен Вандермарк и норвежкия барабанист Паал Нилсен-Лов (тази програма беше представена и в рамките на "Аларма Пънк Джаз" преди година, а една от хитовите композиции, включена и в актуалния репертоар на триото, носи многозначителното заглавие "Alarma (for Cvetan Cvetanov)".

Днес "Светлост" идват в обновен състав: основателят Дени Омерагич (бас), който от година живее в Португалия, е поканил Драган Теодосиев (барабанист на Taxi Consilium, Аeon Arcanum, Mizar, Odron Ritual Orchestra, Shock Troopers – артист с изключително богат музикален речник и история – от блек метъла до авангардния джаз и от хардкор-пънка и даркуейва до музиката за големи оркестри), а вместо оригиналния саксофонист Нинослав Спировски, носител на титлата "Най-добър млад македонски джаз музикант за 2026" (който сам настоява групата да продължи да работи след оттеглянето му тази година) на тенор саксофона ще чуем друг всеобщ любимец - native Аmerican торнадото Джон Дайкман (познат на българската публика от концертите си с Kuhn Fu, Mofaya / Cease Fire! и братята Дамианидис през 2021, 2023 и 2024 г.). Джон Дайкман, потомък на индианци оджибуей и холандци, е ученик на Джо Манери, а в контекста на американския джаз има проекти с други легенди от предишното поколение като Уилям Паркър, Хамид Дрейк и Купър-Муур. Отскоро живее в Белгия.

А Feedbacker... Feedbacker винаги е мед за ушите да ги чуе човек на живо. "Крещим, защото никой не чува. Всяка ограда е рана. И накрая... минута мълчание"... Поименно това са основателят и фронтмен Иван Шентов (бас, глас и ефекти) и Теодор Иванов (барабани, познат и от "Разгруха", но и от Радиотеатъра на програма "Христо Ботев"). Тази година, съвсем не между другото, Feedbacker чества 10 години от първия си албум.

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Билети има в системата на EpayGo https://epaygo.bg/8774769080 и на касите на EasyPay. Вратите на клуб The Pit, където ще се проведе събитието на 2 ноевмри, отварят в 20:30 ч., а началото на концерта е точно в 21:00. Първите 15 билета са по 15 евро, вторите 17 – по 17. И накрая (и в деня на концерта) – по 20 евро. Събитието във Фейсбук е ТУК.