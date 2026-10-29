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Nickelback напомнят за себе си новия си 11-и студиен албум

29 октомври 2026, 9:08 часа 739 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Nickelback напомнят за себе си новия си 11-и студиен албум

Канадската рок група Nickelback се завръща с единадесетия си студиен албум "Everything Under The Sun", който показва, че Чад Кругър и компания не спират да се развиват, съобщава "Loudersound". Това е техният отговор на факта, че "Get Rollin’" от 2022 г. стана първият им албум през този век, който пропусна Топ 10 в САЩ. В албум, в който никоя от 15-те песни не надвишава пет минути, групата едновременно повишава залозите и подобрява изпълнението си.

Според рецензията, написаният от Чад Кругър хит "Bones For The Crows" е Nickelback в най-доброто им състояние с гръмовен припев, емоционални вокали и подтекст от грубо издялана поп-насоченост. "Rattle The Cage" с искрящо китарно соло от Джон 5 от Mötley Crüe и блусовата "Up To No Good" са в същия дух – и двете биха могли да бъдат от който и да е албум на Nickelback. Макар "Simple Song" да не е напълно подвеждащо озаглавена, в албума има малко застой.

Извън зоната им на комфорт

Групата излиза от зоната си на комфорт с изненадващо добри резултати – "Technicolor Steamboat" започва със звучно акустично китарно соло, изгражда се около вокални хармонии в стил Laurel Canyon и добавя звучене, наподобяващо ситар. „"Ако я чуете на сляпо, бихте предположили, че е дело на някоя друга група, а не на Nickelback. Отлично е", отбелязва критикът. "Last Night Was Fun" е изградена около залепващ мотив в стил Stereophonics и почти инди звучене, докато "Bottled Dreams" звучи като неироничен реге кавър.

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"Фактът, че те едновременно гледат назад и напред толкова ефективно, подсказва, че подходът на Nickelback вероятно е правилният през 2026 г.", обобщава рецензията. "Това е повече от достатъчно, за да продължат да творят." Групата изпълни само една песен от "Get Rollin’" на най-скорошните си дати миналата зима като хедлайнери на фестивали, но с новия албум отново напомня какво ги направи велики, предава БГНЕС.

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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