Вениамин е големият победител в 13-ия сезон на "Като две капки вода"

Финалът на "Като две капки вода" се превърна в най-епичното живо телевизионно предаване, тъй като се проведе на Национален стадион "Васил Левски" пред десетки хиляди екзалтирани фенове. Победител в 13-ия сезон на предаването стана Вениамин, който тази вечер избра да имитира Майкъл Джексън. Вениамин през целия сезон показваше изключителен талант да имитира, а на финала, след като стана ясно, че е победител, се разплака и благодари на всички.

Вечерта беше открита с общо изпълнение на всички победители от предишните 12 сезона на предаването за имитации. Разбира се, към журито и водещите се присъедини и Васил Василев - Зуека, който бе докаран зрелищно на сцената. Така освен всички победители от предишните издания, на сцената на финала на 13 сезон се събраха и всички водещи през годините.

Голямата четворка Николаос Цитиридис, Иван Христов, Вениамин и Михаела Филева започнаха финала с по 2 точки, а всички останали участници - с по 0 точки, което бе реална предпоставка победител да стане всеки един. Тримата изпълнители, които в крайна сметка зрителите класираха на първите три места, бяха Михаела, Иван и Вениамин.

Как преминаха имитациите на финала

Първи за вечерта на сцената на Националния стадион се качи Вениамин, който беше избрал да имитира Майкъл Джексън с песента му "They Don't Care About Us". При появата си на стадиона Вениамин реши да пробяга сериозно разстояние, за да се качи на сцената, пресъздавайки част от оригиналния клип на песента. Това леко го задъха, но не му попречи да направи очаквано силна имитация на Краля на попа.

Димитър и Христо като Дони и Кирил Маричков, снимка: Като две капки вода/Facebook

След него дойде време за имитацията на дуета Димитър и Христо, които избраха на финала да влязат в образите на Дони и Кирил Маричков и да изпеят "Пак ще се прегърнем". Двамата направиха прилична имитация и си личеше, че много се стараят. След тяхното изпълнение Димитър предложи брак на своята приятелка Ани от сцената, като превърна този миг в нещо много специално, а тя каза "ДА!".

Третата имитация за вечерта бе на Иван Христов, който си избра за финала да ни представи Елвис Пресли и неговия хит "Blue Suede Shoes". Телевизионният продуцент направи каквото можа и си пролича, че искрено се забавлява в този легендарен образ.

Звезди като Джо Лин Търнър, снимка: Като две капки вода/Facebook

След него бе ред на Звездомир Керемидчиев, който избра да имитира Джо Лин Търнър и песента "Can't Let You Go". Звезди изпя този тотален рок хит с цялата си душа, а това парче идеално пасна на пълния стадион.

Александра Лашкова избра една от най-новите песни на Лейди Гага "Abracadabra", за да се представи на финала на 13 сезон на "Като две капки вода". Алекс вкара максимална доза актьорско майсторство, с което да компенсира пеенето. Така тя направи брутално изпълнение, достойно за голямата сцена на Националния стадион. Малко преди Лашкова да седне при другите участници, приятелят ѝ - актьорът Даниел Върбанов, излезе на сцената и ѝ предложи брак, а тя каза: "Хиляди пъти да!".

Роксана като Уитни Хюстън, източник: Като две капки вода/Facebook

Последва изпълнението на Роксана, която бе избрала да имитира Уитни Хюстън и нейния вечен хит "I Have Nothing". Роксана определено се постара, за да докара вокалното майсторство на покойната певица, излизайки тотално от жанра, в който пее и се чувства най-комфортно.

Николаос Цитиридис избра да имитира Хю Джакман с "The Greatest Show" от филма "The Greatest Showman". Изпълнението му беше симпатично и достойно за финал, без особени претенции, както комикът се представяше през цялото шоу.

Предпоследната имитация бе на Михаела Филева, която избра недостижимата Бионсе и изпя емблематичната ѝ песен "Crazy In Love". Михаела направи страхотно шоу и макар чисто вокално да си беше тя, а не Бионсе, кариерният ѝ опит да пее на Националния стадион не един път определено ѝ даваше допълнителна увереност, която другите участници нямаше как да имат.

Дивна като Нели Андреева, снимка: Като две капки вода/Facebook

На финала на 13-ия сезон на "Като две капки вода" последна на сцената се качи Дивна като народната певица Нели Андреева и изпя народната песен "Малка мома". Дивна не успя да навлезе в спецификата на народното пеене, но пък певиците от Ансамбъл "Филип Кутев", излезли на сцената с нея, предадоха духа на тази емблематична песен.

