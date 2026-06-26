"Чутовен" ръст в бюджета: Кафета и командировки на администрацията вдигат видимо дефицита?

Разходите за издръжка на администрацията нарастват в новия бюджет на "Прогресивна България" с 35% - от 4,3 на 5,8 млрд евро. Става въпрос за разходи за канцеларски материали, командировки, такива неща.

За това сигнализира икономистът Владислав Панев от "Демократична България".

Според него, ако само тези разходи бъдат орязани, дефицитът ще падне от 5,7 на под 4,5%. "Половината работа ще е свършена. Отделно администрация и корупционни капиталови разходи", коментира той.

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Без този разход решаваме проблема с дефицита

"Съкращаването на разходите за издръжка на администрацията (кафета, консумативи, командировки) до нивата от 2025 г. може да свърши половината работа за съкращаването на бюджетния дефицит от предложените 5,7 на 3%. Сега кабинетът предлага те да нарастнат с чутовните 35% или 1,5 милиарда", обобщава ситуацията Панев.

На същото мнение е и лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев, който остро разкритикува проекта за бюджет на управляващите.

Ако правителството се откаже да повиши разходите за издръжка за администрацията с 1,5 млрд. евро и капиталовата програма с 3,5 млрд. евро, то дефицитът ще бъде 1,7%, а не 5,7%, категоричен е бившият финансов министър. Василев посочи, че 35% е увеличението на разходи за издръжка - "ток, вода, телефон, ремонт, тоалетна хартия".

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"Това са 1,5 млрд. евро тази година. Не за заплати, а за харчове. През 2023 година това беше първото, което зачеркнах, когато станах министър, при по-голяма инфлация. Ако тези 1,5 млрд. евро не се похарчат, те са малко над 1% от дефицита, и той става 4,7%", обясни Василев.

"Ако това е най-бързо растящото перо в бюджета, обществото има право да знае за какво точно ще бъдат похарчени тези пари. Защото в бюджета няма ясен отговор на този въпрос", допълни още той.

За децата - 0, за администрацията - 35%

На фона на обявените разходи за администрацията се появиха публични критики, че други важни пера остават подчертано недофинансирани в новия бюджет. Такъв е случаят със здравеопазването и по-конкретно, детското здравеопазване, сигнализира бившият областен управител на област Стара Загора Ива Радева.

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"Бруталната истина, която властта се опитва да скрие от вас: Животът на деца на България струва точно КРЪГЛА НУЛА в новия държавен бюджет! Докато вие се чудите как да спасите болно дете, държавата официално отписа бъдещето. Знаете ли колко средства са предвидени за изграждането на дългоочакваната Национална детска болница до 2028 година? Точно НУЛА евро! Нито цент за децата ни", пише възмутена тя.

По думите ѝ в новия бюджет има "0 евро за детска болница", "мижави трохи за спешна помощ и линейки на ръба на разпада" и "подигравателни 3 милиона за ремонт и техника за всички болници в страната".

Тя е категорична, че скандал в новия вариант на бюджета има и той е в "бездънните джобове на чиновниците".

"Бюджетът за издръжка на държавната администрация излита нагоре с шокиращите 35%! Това са 1,5 милиарда евро (да, милиарда!), но не дори и за заплати, а за скъпи кафета, минерална вода, луксозни командировки и чиновнически капризи. И за капак на това безочие – още 2 милиона лева за чисто нови лимузини на НСО. За да се возят политиците удобно, докато нас ни возят в линейки от миналия век. Това е чудовищно. И това е само върхът на айсберга", коментира още Радева.