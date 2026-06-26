EBU промени устава си: Канада има право да участва на "Евровизия" в България

96-тото Общо събрание на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) започна в Прага и една от основните новини от събинието е, че Канадската обществена радио- и телевизионна компания CBC/Radio-Canada официално стана пълноправен член на EBU след проведено гласуване.

На събранието беше преразгледан устава на EBU и приетите промени се считат за ключови за бъдещата насока на "Евровизия", тъй като биха могли да предефинират границите и правилата за допустимост в конкурса през следващите години.

Канада вече е член на EBU

Още: След триумфа на Евровизия: Българите се гордеят с DARA

Решението бележи надграждане на отношенията между Канада и Европа, които продължават от десетилетия. Канадският обществен радио- и телевизионен оператор вече беше асоцииран член на EBU от 1950 г., поддържайки тясно сътрудничество с европейски обществени медийни организации в области като журналистика, технологично развитие и приемане на общи стандарти. С новия си статут на пълноправен член, това сътрудничество ще се разшири значително.

Пълноправното членство предоставя на CBC/Radio-Canada достъп до целия набор от инструменти и мрежи на EBU. Това също означава, че като пълноправен член на EBU, ако реши Канада ще има право да участва на "Евровизия 2027", която ще се проведе в България. Според мнозина дебютът на Канада на предстоящия конкурс сега изглежда по-вероятен от всякога.

Решението за повишаване на статута на Канада стана възможно, благодарение на преразглеждане на устава на EBU, който сега позволява пълноправно членство на организации извън Европа, при условие че отговарят на специфични стандарти за обществени медии и имат подходящи институционални отношения със Съвета на Европа. Канада отговаря на тези критерии.

Очаквано, промяната веднага породи дискусия дали новият статут на телевизионния оператор би могъл да проправи пътя за участието на Канада в конкурса "Евровизия" още през 2027 г.

Още: Излъганите фаворити на "Евровизия": Гърция и Финландия били шокирани, че не спечелили (ВИДЕО)

Леон Мар, старши директор "Връзки с обществеността" и корпоративен говорител на CBC/Radio-Canada, коментира лаконично темата, като нито потвърди, нито отрече спекулациите.

"Ще имаме повече информация за конкурса за песен на "Евровизия" по-късно. Засега нямаме какво повече да споделим", заяви той.

Да се готвят САЩ, Япония и Мексико

Досега пълноправното членство в EBU беше ефективно обвързано с Европейското радио и телевизионно пространство и с държави, участващи в европейската рамка за обществено радио и телевизионно разпространение. Новата разпоредба обаче създава за първи път официален механизъм, позволяващ на радио- и телевизионните оператори извън Европа да получат пълноправно членство.

Още: "Евровизия": Адът ще се отвори за града-домакин, малцина ще се доберат до билети

Според съобщенията на EBU, актуализираната рамка вече позволява допускането на радио- и телевизионни организации от държави, които управляват система за обществени медии, съобразена с основните принципи на Съвета на Европа, и притежават официален статут на държава-наблюдател в Съвета на Европа.

Днес Съветът на Европа предоставя статут на наблюдател на 5 държави:

Канада

САЩ

Япония

Мексико

Ватикана

Тъй като Канада вече е приет член на EBU, вниманието се измества към останалите 4 отговарящи на условията страни.

Още: "В историята на конкурса не е имало подобен случай": Шефът на "Евровизия" впечатлен от България

САЩ

Съединените щати са може би най-явниятпотенциален кандидат за бъдещо членство в EBU. Общественото радио и телевизия в страната е представено предимно от организации като PBS и NPR. Въпреки че американският модел на обществено радиоразпръскване се различава значително от европейските системи, съществуването на утвърдени обществени медийни институции теоретично би могло да позволи бъдещо кандидатстване за пълноправно членство в EBU.

Япония

Япония е широко смятана за най-структурно съвместимия кандидат след Канада. Нейният обществен радио- и телевизионен оператор NHK работи по модел на обществена услуга, който в няколко отношения наподобява европейски радио- и телевизионни оператори като BBC. Ако NHK има желание за такова нещо, Япония може да се превърне в един от най-силните кандидати за бъдещо пълноправно членство.

Мексико

Мексико също поддържа институции за обществени радио и телевизия и има статут на наблюдател в Съвета на Европа. Въпреки това, дали неговата система за обществени медии е напълно в съответствие със стандартите на EBU, вероятно ще е въпрос на отделна оценка. И все пак, съгласно ревизираната рамка Мексико теоретично вече е сред страните, които биха могли да бъдат разглеждани като варианти.

Ватиканът

Ватиканът е уникален случай. Въпреки че управлява медийни канали като Vatican News и Vatican Media, той не разполага с конвенционална национална система за обществено радиоразпръскване, сравнима с тази на държавите-членки на EBU. Поради тази причина обикновено се счита за по-малко вероятно да се стреми към или да получи пълноправно членство в EBU.

Преразглеждането на устава на EBU не отваря вратите за членството в световен мащаб, но създава нова категория потенциални членове извън Европа. Въз основа на настоящите условия, страните, които теоретично биха могли да се възползват от новата рамка, са САЩ, Япония и Мексико. Сред тях Япония и САЩ се открояват като най-реалистичните бъдещи кандидати, в случай че техните обществени радио- и телевизионни оператори изберат да последват пътя на CBC/Radio-Canada и да кандидатстват за пълноправно членство в EBU.