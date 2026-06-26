Магарето от "Шрек" получава самостоятелен филм с участието на Еди Мърфи

Еди Мърфи ще се завърне към ролята на Магарето в самостоятелен анимационен филм-спиноф, чиято премиера е насрочена за 30 юни 2028 г., обяви Universal Pictures. Новината последва пускането на трейлъра за "Шрек 5". Според "The Hollywood Reporter" новият филм ще разкаже историята на произхода на Магарето - роля, която Мърфи изигра за първи път в оригиналния "Шрек" от 2001 г., събрал 480 млн. долара в световен мащаб. Зад камерата ще застанат сърежисьорите Чарли Бийн и Мат Флин. Това не е първият самостоятелен проект от вселената на "Шрек" - двата филма за Котарака в чизми от 2011 и 2022 г. са събрали над 1 млрд. долара заедно, а четирите основни филма от поредицата са генерирали общо 2,9 млрд. долара, пише БТА.

Universal Pictures announced that Eddie Murphy will return to voice the beloved #Shrek character in a spin-off titled 'Donkey,' set for theatrical release on June 30, 2028.⁠ https://t.co/tuBlim5IOW pic.twitter.com/OnDPGaCEiv — The Hollywood Reporter (@THR) June 25, 2026

Миналото лято Мърфи заяви пред "ScreenRant": "Магарето ще има свой собствен филм, своя собствена малка история с жена си дракон и техните деца, които са наполовина дракони и наполовина магарета... Написали са наистина забавна история.", цитират го от "Deadline".

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Самостоятелен филм за остроумното и бъбриво Магаре е напълно логична стъпка с оглед на успеха на поредицата. Двата филма за "Котаракът в чизми" са реализирали общо 1 милиард долара приходи, с което цялата вселена на "Шрек" достига 4 милиарда долара от шест филма.

Любимата анимация

Оригиналният "Шрек", базиран на картинната книга на Уилям Стейг от 1990 г., проследява приключенията на едноименния огър, неговото помощниче Магарето и принцеса Фиона. Той спечели първата в историята награда "Оскар" за най-добър анимационен филм през 2001 г. Освен това франчайзът даде начало на световно турне с театрално шоу, награждаван мюзикъл на Бродуей с осем номинации за "Тони" и 12 номинации за Drama Desk, както и на популярни туристически атракции в Лондон и тематични събития и забавления в парковете на Universal Studios по целия свят. Към това се добавят и значителните приходи от лицензионни и потребителски продукти.

A #Shrek spinoff movie centered on Donkey is officially set to hit theaters on June 30, 2028 from DreamWorks.



Eddie Murphy is returning to voice his signature role in the movie, which will serve as an origin story of how a donkey became Donkey.https://t.co/TO5dDDEmbm pic.twitter.com/rDMY1zzmGr — Variety (@Variety) June 25, 2026

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Очакваният "Шрек 5" от 2027 г. ще въведе Зендая в ролята на Фелиша - дъщерята на Шрек и Фиона.