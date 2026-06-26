Магарето от "Шрек" получава самостоятелен филм с участието на Еди Мърфи

Еди Мърфи ще се завърне към ролята на Магарето в самостоятелен анимационен филм-спиноф, чиято премиера е насрочена за 30 юни 2028 г., обяви Universal Pictures. Новината последва пускането на трейлъра за "Шрек 5". Според "The Hollywood Reporter" новият филм ще разкаже историята на произхода на Магарето - роля, която Мърфи изигра за първи път в оригиналния "Шрек" от 2001 г., събрал 480 млн. долара в световен мащаб. Зад камерата ще застанат сърежисьорите Чарли Бийн и Мат Флин. Това не е първият самостоятелен проект от вселената на "Шрек" - двата филма за Котарака в чизми от 2011 и 2022 г. са събрали над 1 млрд. долара заедно, а четирите основни филма от поредицата са генерирали общо 2,9 млрд. долара, пише БТА.
Universal Pictures announced that Eddie Murphy will return to voice the beloved #Shrek character in a spin-off titled 'Donkey,' set for theatrical release on June 30, 2028. https://t.co/tuBlim5IOW pic.twitter.com/OnDPGaCEiv— The Hollywood Reporter (@THR) June 25, 2026
Миналото лято Мърфи заяви пред "ScreenRant": "Магарето ще има свой собствен филм, своя собствена малка история с жена си дракон и техните деца, които са наполовина дракони и наполовина магарета... Написали са наистина забавна история.", цитират го от "Deadline".
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Самостоятелен филм за остроумното и бъбриво Магаре е напълно логична стъпка с оглед на успеха на поредицата. Двата филма за "Котаракът в чизми" са реализирали общо 1 милиард долара приходи, с което цялата вселена на "Шрек" достига 4 милиарда долара от шест филма.
Любимата анимация
Оригиналният "Шрек", базиран на картинната книга на Уилям Стейг от 1990 г., проследява приключенията на едноименния огър, неговото помощниче Магарето и принцеса Фиона. Той спечели първата в историята награда "Оскар" за най-добър анимационен филм през 2001 г. Освен това франчайзът даде начало на световно турне с театрално шоу, награждаван мюзикъл на Бродуей с осем номинации за "Тони" и 12 номинации за Drama Desk, както и на популярни туристически атракции в Лондон и тематични събития и забавления в парковете на Universal Studios по целия свят. Към това се добавят и значителните приходи от лицензионни и потребителски продукти.
A #Shrek spinoff movie centered on Donkey is officially set to hit theaters on June 30, 2028 from DreamWorks.— Variety (@Variety) June 25, 2026
Eddie Murphy is returning to voice his signature role in the movie, which will serve as an origin story of how a donkey became Donkey.https://t.co/TO5dDDEmbm pic.twitter.com/rDMY1zzmGr
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Очакваният "Шрек 5" от 2027 г. ще въведе Зендая в ролята на Фелиша - дъщерята на Шрек и Фиона.