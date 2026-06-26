Кола влезе в дентален кабинет в София

Лек автомобил се е врязал в кабинет на дентална клиника в София. Катастрофата е станал в четвъртък (25 юни), стана ясно от страницата във Facebook на групата „Катастрофи в София“. От поста става ясно, че за щастие няма пострадали хора. Нанесени са само материални щетите.

От публикуваните снимки се вижда, че фасадата на сградата, в която се намира кабинетът, и част от апаратурата са сериозно повредени. Това налага и ремонт, поради което клиниката няма да работи.

ОЩЕ: По-малко от 24 часа след трагедията на "Тракия": Камион прелетя през мантинелите и удари кола (ВИДЕО)

"Най-важното е, че няма пострадали и всички са добре. Затова сме безкрайно благодарни! В такива моменти човек осъзнава колко ценни са хората около него. Благодарим от сърце на целия екип, на близките, приятелите и съседите, които подадоха ръка и ни помогнаха да се справим със ситуацията", посочват от клиниката.