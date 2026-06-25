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Ето с кои банди ще можете да се срещнете лично на Midalidare Rock in the Wine Valley 2026

25 юни 2026, 11:30 часа 591 прочитания 0 коментара
Снимка: Midalidare Rock in the Wine Valley
Ето с кои банди ще можете да се срещнете лично на Midalidare Rock in the Wine Valley 2026

Шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley предстои след по-малко от месец. Хедлайнери през 2026-а година са Bad Religion, Powerwolf и Helloween. Традиционно в рамките на фестивала се провеждат и срещи с участващи банди. Тази година феновете ще имат уникалната възможност да се видят на живо с немската пауър метъл машина POWERWOLF, които идват в България с турнето си "Wake Up The Wicked".

Освен тях, с фенове ще се видят и швейцарците от Gotthard, които се завръщат в долината на виното след участието си на първото издание на фестивала през 2017-а. В съботния ден автографи ще раздават и от Warkings, които идват за първи път у нас. В първия ден на фестивала, 10 юли петък, срещи с феновете ще имат австрийските симфометъли Visions of Atlantis, както и шведите от Eclipse.

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В последния ден на Midalidare Rock In The Wine Valley, 12 юли, неделя своите срещи с феновете ще проведат англичаните от Gloryhammer както и Hardcore Superstar, които също идват за първи път в България.

Всички срещи са безплатни за притежателите на билети за фестивала.

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Midalidare Rock In The Wine Valley е от 10 до 12 юли 2026 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи. Деца до 12 години влизат без билет. Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley ще откриете в официалния сайт на фестивала: https://midalidarerock.bg.

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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