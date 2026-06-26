Заедно за Тича: Надеждата се завръща в селото (ВИДЕО)

Две седмици след наводнението в котленското село Тича щетите все още са сериозни. Близо 40 семейства изгубиха покъщнината си в началото на юни, когато водата и калта влязоха в домовете им.

След първоначалния шок десетки доброволци се организираха, за да помагат на засегнатите семейства. Сдружението "Местна активна група - Котел" започна дарителска кампания за набиране както на финансови средства, така и на материални дарения.

Сред компаниите, които откликват на призива за помощ, е ИКЕА. Още в началото на кампанията от сдружението се обръщат към компанията с молба за съдействие. Отговорът идва бързо.

След няколко обхода по домовете става ясно, че една от най-спешните нужди е нещо на пръв поглед просто - място, където семействата да приберат малкото сухи вещи, които са успели да запазят или да получат като дарение. Така се стига до решението да бъдат осигурени практични шкафове за съхранение.

"В момента домовете им все още не са напълно годни за обитаване, така че няма как да се внесат много мебели. Трябваше да намерим вариант, който да е удобен и полезен веднага“, обяснява Мария Христова от сдружение "Местна активна група - Котел".

За пострадалите семейства това е повече от помощ. Това е жест, който показва, че всичко започва отначало.

„Повярвайте ми, в тези домове в момента всичко започва отново. Всичко, което е имало вътре, вече не става за използване“, казва Мария.

Организаторите подчертават, че в подобни ситуации помощта от големи компании е особено важна. Даренията от физически лица са ценни, но често не са достатъчни, а понякога има и чисто логистични пречки - например транспортирането на дарените вещи до пострадалите.

В Тича възстановяването ще продължи още дълго. Но сред калта, разрушените домове и изгубената покъщнина вече се вижда и нещо друго - общност, която не оставя хората сами.

Как всички се справят с изпитанието? Гледайте във видеото ни!