"Любов": Новият албум на Тино оживява на сцена на 15 октомври

След като през май даде първи знак за новия си албум със сингъла "Била си ти", Тино обяви и датата на неговата премиера на живо. На 15 октомври артистът ще представи втората си музикална колекция "Любов" в популярния столичен клуб Pirotska 5 Event Center. С намигване към неговото заглавие, концертът носи името "Любов на живо" и ще събере на една сцена както всички песни от новия албум, така и някои най-популярните му проекти.

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"Любов" идва няколко години след дебютния албум на изпълнителя и бележи нов етап в творческия му път. След поредица от успешни колаборации, сега Тино ни споделя всичко, създадено от него в творческо усамотение през последната една година.

Източник: Орфей мюзик

Албумът събира различните емоции и терзания, които ни връхлитат в моментите, когато любовта е най-трудна - моментите на кръстопът и раздяла.

"Любов на живо" е покана към всички, които искат да чуят и усетят новия албум така, както е имал нужда неговия автор - откровено, емоционално и споделено.

Билети за концерта на 15 октомври ще откриете онлайн на Ticket.bg, Eventim.bg и Grabo.bg.

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