Предстои концертът на Foreigner в София

На 30 юни 2026 г. София ще стане арена на едно историческо музикално събитие - легендарната банда FOREIGNER ще отбележи своята 50-годишнина с грандиозен концерт в зала Арена 8888. Половин век незабравими хитове, енергия и рок история - не пропускайте тази специална вечер!

Вратите за публика отварят в 18:30 ч., а FOREIGNER ще излязат на сцената точно в 20 ч., съобщават организаторите от Sofia Music Enterprises.

ВАЖНО! Достъпът до залата ще се осъществява по следния начин:

FRONT OF STAGE – вход А0

STANDING – вход В0

Трибуни – Вход В1

Билети за концерта на FOREIGNER на 30 юни 2026 г. в зала Арена 8888 все още могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim и Bilet.bg, както и онлайн на https://www.eventim.bg/ и https://sme.bilet.bg/. Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но не могат дa ползват отделно седящо място. В случай че има останали налични, билети ще се продават и на касата на залата в деня на концерта.

Още: Важна информация за първия концерт на Breaking Benjamin в България