Кабинетът "Радев":

Важна информация за първия концерт на Breaking Benjamin в България

24 юни 2026, 14:51 часа 598 прочитания 0 коментара
Снимка: Breaking Benjamin/Facebook
Важна информация за първия концерт на Breaking Benjamin в България

Идната седмица стартира ударно, защото още в понеделник, 29 юни, американската рок банда Breaking Benjamin стъпва за първи път на българска сцена за концерт в зала Арена 8888 София. Специален гост ще бъде друга рок сензация от САЩ - Palaye Royale.

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Този концерт предвещава да бъде едно от най-значимите рок събития на годината - среща между различни поколения и стилове, обединени от мощен звук, емоция и впечатляващо сценично присъствие.

Ето и график за вечерта:

  • 17:30 – Отваряне на вратите само за притежателите на Meet & Greet VIP Package (вход А0)
  • 18:00 – Отваряне на вратите само за притежателите на Early Entry VIP Package (вход А0)
  • 19:00 – Отваряне на вратите за публика
  • 19:50 – PALAYE ROYALE
  • 21:00 – BREAKING BENJAMIN
  • 22:15 – Очакван край на шоуто

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ВАЖНО! Достъпите до залата ще се осъществяват по следния начин:

  • FRONT OF STAGE – вход А0
  • STANDING – вход В0
  • Трибуни – Вход В1

Билети за концерта на Breaking Benjamin със специален гост Palaye Royale на 29 юни 2026 г. в зала Арена 8888 все още могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim и Bilet.bg, както и онлайн на https://www.eventim.bg/ и https://sme.bilet.bg/.

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* Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но не могат дa ползват отделно седящо място. В случай че има останали налични, билети ще се продават и на касата на залата в деня на концерта.

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концерти Breaking Benjamin
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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