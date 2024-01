Whispering Sons със специален клубен концерт в България през май

Мистериозен и впечатляващ експериментален пост-пънк — това ще ни нашепват момчетата от Брюксел на концерта си в София тази пролет. Динамичните инструментали, които допълват дълбокия глас на вокалиста Fenne Kuppens, ще оставят слушателите неспокойни и развълнувани, което е характерно за музиката на Whispering Sons още от техните първи парчета през 2013 г. Необикновената енергия по време на изпълненията им на живо е запазената марка на белгийците, която ще демонстрират и у нас.

През последните години Whispering Sons постоянно прескачат границите на музикалните си възможности. Докато дебютният им албум от 2018 "Image" бе театрален и широкообхватен, то последвалият "Several Others" (2021) се фокусира повече върху тяхната най-голяма сила – истински неподправена интензивност. Предстоящият им трети албум също носи в ядрото си безценната енергия на бандата и непосилното веселие на битието, но със своите мрачни нюанси. Whispering Sons издават "The Great Calm" този февруари, два месеца преди гостуването им в София.

Билети за концерта на Whispering Sons в София можете да купите ТУК.