Тейлър Суифт влиза и в Залата на славата на авторите на песни в Нашвил

Световноизвесната певица Тейлър Суифт и кънтри легендата Лайл Ловет ще бъдат приети в Залата на славата на авторите на песни в Нашвил, обявиха от организацията, съобщи АП.

Те ще бъдат официално въведени по време на галавечерта по случай 56-ата годишнина на Залата на славата на авторите на песни в Нашвил по-късно тази година.

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Повече за отличието

Суифт, която е 14-кратна носителка на наградата "Грами", е избрана в категорията за съвременни автори/изпълнители. Тя е известна с това, че сама пише голяма част от хитовете си, откакто стартира кариерата си в Нашвил още като тийнейджърка. Сред тях са кънтри синглите ѝ "Teardrops On My Guitar" и "Love Story", както и поп хитовете ѝ "Blank Space", "Anti-Hero" и "Cruel Summer".

През юни Тейлър Суифт беше официално приета в Залата на славата на авторите на песни на церемония в Ню Йорк. С това свое постижение на 36-годишна възраст тя влезе в историята като най-младата жена, приемана някога в тази престижна институция. Сега идва и новината, че тя ще бъде включена и в Залата на славата на авторите на песни в Нашвил.

Ловет е избран в категорията за ветерани автори/изпълнители. Той жъне успех със своето модерно и оригинално кънтри звучене. Сред най-известните му песни са "She's No Lady", "Cowboy Man", "Give Back My Heart", "Why I Don't Know", "God Will" и др., отбелязва АП.

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Източник: БТА

Тейлър Суифт и Травис Келси: Сватбата на годината и триумфът на Dior