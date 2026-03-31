За първи път в историята: Ще има азиатска "Евровизия" (ВИДЕО)

Известен с бляскавите си сценични костюми и понякога екстравагантни изпълнения, конкурсът за песен на "Евровизия" има исторически новини - стартира първото си азиатско издание.

Телевизионни оператори от 10 страни в региона, включително Южна Корея, Бутан, Тайланд и Филипините, потвърдиха, че ще участват. Според уебсайта на конкурса, предстои включването на още участници.

Подобно на европейската "Евровизия", страните ще направят свои национални селекции преди големия финал в Банкок, който ще бъде излъчен на живо на 14 ноември.

Проведена за първи път през 1956 г., "Евровизия" се превърна в най-дълго провежданото международно музикално състезание в света.

"Докато отбелязваме 70-годишнината на конкурса за песен на "Евровизия", е особено важно да отворим тази следваща глава с Азия - регион, богат на култура, креативност и таланти", заяви в свое изявление Мартин Грийн, директор на конкурса за песен на "Евровизия" в EBU.

Правилата остават същите

По правило песните, изпълнявани на "Евровизия", трябва да са оригинални, с продължителност 3 минути, а всички вокали да са изпълнени на живо. След това за песните се провежда гласуване на публика и жури.

Състезанието даде силен тласък на кариерите на някои от най-известните световни изпълнители, като шведската поп група ABBA и канадската певица Селин Дион, която представяше Швейцария през 1988 г.

Около 163 милиона души са гледали миналогодишния конкурс, който предлагаше песни, вариращи от жизнерадостни хитове до проникновени балади.

Но състезанието се превърна и в място на международно политическо напрежение.

Редица държави бойкотират конкурса тази година, който ще се проведе във Виена през май, заради участието на Израел.

На Русия пък е забранено да участва от 2022 г., след нахлуването ѝ в Украйна. В резултат на това Москва възобнови собствения си международен песенен конкурс, известен като "Интервизия".

От 2000-те години насам е имало множество опити за създаване на азиатска версия на емблематичното състезание, но нито един от тези предишни усилия не е дал резултат.

Азиатското издание на конкурса се организира от Европейския съюз за радио и телевизия, съвместно с развлекателната компания Voxovation, базирана в Лос Анджелис, и тайландската S2O Productions.

Засега потвърдените участници в азиатската "Евровизия" са:

Бангладеш

Бутан

Камбоджа

Лаос

Малайзия

Непал

Филипините

Южна Корея

Тайланд

Виетнам