Официално е! Селин Дион отново на сцената след кошмара на болестта (ВИДЕО)

Селин Дион обяви завръщането си на сцената, четири години след като беше диагностицирана с нелечимо състояние, което засегна гласа ѝ и способността ѝ да ходи. Звездата, известна с мощни балади като "My Heart Will Go On" и "Because You Loved Me", ще изнесе серия от 10 концерта в Paris La Défense Arena с капацитет 40 000 души през септември и октомври 2026 година.

Обявлението дойде в деня на нейния 58-и рожден ден. В съобщение в своя профил в Instagram Дион нарече завръщането си "най-добрия подарък в живота ми". "Толкова съм готова за това", каза тя на феновете. "Чувствам се добре, силна съм, развълнувана съм, разбира се, и малко нервна."

Говорейки за здравословното си състояние, Дион сподели: "Чувствам се страхотно, контролирам здравето си и се чувствам добре. Отново пея, дори малко танцувам."

Тя добави: "Но трябва да ви кажа нещо много важно: през последните няколко години, всеки изминал ден, усещах вашите молитви и подкрепа, вашата доброта и любов."

И продължи: "Благодарна съм на всички вас. Нямам търпение да се видим отново."

Селин Дион, която е една от най-продаваните изпълнителки на всички времена, не е изнасяла собствен концерт от 8 март 2020 г. в Newark.

Нейното турне "Courage World Tour" впоследствие беше прекъснато заради избухването на COVID-19, преди да бъде диагностицирана със Синдром на скования човек и принудена да отмени всички бъдещи концерти.

За завръщането си на живо датите на концертите са разпределени през няколко дни, вероятно за да се избегне прекомерно натоварване на физическото ѝ здраве.

Билетите ще бъдат пуснати в продажба от 7 април. Очаква се търсенето да бъде изключително голямо, но феновете могат да заявят интерес чрез официалния ѝ уебсайт от вторник, 31 март.

Плановете за завръщането първоначално изтекоха в медийното пространство чрез френско-канадския вестник "La Presse" миналата седмица. Малко по-късно феновете забелязаха плакати с текстове на песни на Селин Дион, появяващи се из френската столица.

В понеделник вечерта, малко след 20:00 ч. GMT, Айфеловата кула бе осветена с посланието "Paris, je suis prête" (Париж, готова съм), а феновете имаха удоволствието да чуят плейлист с песни като "I'm Alive, Encore Un Soir" и "My Heart Will Go On".

Дион също записа френска версия на видеообръщението за обявяване на турнето, което бе излъчено през високоговорители, докато кулата бе осветена в лилави светлини.

Диагнозата на Селин Дион

Селин Дион обяви, че е диагностицирана със Синдром на скования човек през декември 2022 г.

В емоционално видео в Instagram тя разказа на феновете, че състоянието е засегнало "всеки аспект" на ежедневието ѝ.

Синдромът на скования човек е неврологично заболяване, причинено от неправилното функциониране на сигналите от нервите към мускулите. Състоянието причинява мускулни спазми и може да повлияе на подвижността. За някои хора то може да бъде изтощително. В момента няма известно лечение, пише BBC.