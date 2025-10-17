Мнение: Ако "ДПС-Ново начало" влезе във властта, тежестта на БСП и ИТН ще олекне

Правителството на малцинството оцелява благодарение на подкрепата на "ДПС-Ново начало", заяви пред БНТ политологът и преподавател по политически комуникации доц. Иво Инджов. Той припомни, че през последните месеци санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски неколкократно е демонстрирал близки отношения с министрите и премиера.

"Той едва ли не им поставя задачи. Връзката между "ДПС – Ново начало" и управляващото малцинство, водено от ГЕРБ, е очевидна. Сега просто тези отношения се узаконяват. Ако "ДПС – Ново начало" влезе в правителството чрез свои министри, ще имаме нов етап на стария модел, но не и истинска промяна", коментира Инджов.

По думите му, реална промяна би настъпила само ако някоя от по-малките партии се оттегли от управлението или ако бъдат насрочени предсрочни избори. "Тези сценарии изглеждаха възможни по време на изявата на Бойко Борисов и ден-два след това, но сега вече са чисто теоретични", добави политологът. Още: "Пеевски се връща - с или без Борисов"

Мълчанието

Инджов смята, че мълчанието на партньорите в коалицията, особено на "Има такъв народ", се дължи на факта, че през последните дни те станаха обект на обществено недоволство.

"Гневът на Борисов тогава беше насочен основно към БСП, което е странно, защото социалистите едва ли са навредили на позициите на ГЕРБ. Истинската причина е успехът на "ДПС – Ново начало" на Пеевски в Пазарджик, където купуването на гласове очевидно работи в полза на победителите. Парадоксът е, че Борисов е ядосан на Пеевски, но си го изкарва на БСП, защото те са най-слабият елемент в коалицията", обясни той. Още: "Борисов е обидено дете, а ГЕРБ - мухлясала организация": Калоян Методиев за управляващите и капана пред Радев (ВИДЕО)

Според Инджов, ако "ДПС – Ново начало" официално стане част от властта, тежестта на БСП и ИТН ще намалее. "Те ще останат в управлението, докато това правителство съществува, но ще понесат сериозна репутационна щета", заключи доц. Иво Инджов.