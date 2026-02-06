След три развода: Хари Бери потвърди, че отново е сгодена (ВИДЕО)

Хали Бери официално потвърди, че е годена за музиканта Ван Хънт, след като обсъди връзката си в две популярни интервюта — в шоуто "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" и за списание "The Cut". По време на разговора с Джими Фалън актрисата демонстрира впечатляващ годежен пръстен и уточни, че макар предложението да е направено, те все още не са определили дата за сватба. "Не, това не е така. Не отказах. Просто все още нямаме дата", сподели тя с усмивка.

В интервю за "The Cut" Хале разкри, че Ван е направил предложението още миналото лято, но тя "не е казала да". Актрисата уточни, че има изключение за брак "по здравословни причини“, за да могат двамата да вземат медицински решения един за друг, което показва практичния ѝ подход към институцията на брака.

Преди романса си с музикалния продуцент актрисата е била омъжена три пъти: за Дейвид Джъстис от 1993 до 1997 г., за Ерик Бенé от 2001 до 2005 г. и за Оливие Мартинес от 2013 до 2016 г.

Въпреки мнението на обществото след третия ѝ развод, че "не може да задържи мъж", актрисата не бърза с формалностите и е категорична:"Кой казва, че искам да задържа мъж, ако той не е правилният?" С Ван обаче тя открива най-добрата връзка в живота си. "Мисля, че ще се оженим просто защото, от всички хора, за които съм била омъжена, това е човекът, за когото трябваше да се омъжа", коментира тя.

Хали Бери подчертава, че връзката ѝ с Ван е най-добрата, която някога е имала.

Бракът не е условие да си щастлив

Двойката официално потвърди връзката си на 12 септември 2020 г. и дебютира на червения килим на Оскарите на 25 април 2021 г. Въпреки че все още нямат общи деца, Хале е горда майка на двамата си наследници – Масио от Оливие Мартинес и Нала от Габриел Обри, а Ван има син Дрейк от предишна връзка.

Тяхната история показва, че любовта не винаги се нуждае от формалности, за да бъде истинска. Понякога най-силните връзки се градят върху уважение, доверие и взаимно щастие – а не върху подписан документ.