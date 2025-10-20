Войната в Украйна:

Още загуби на ГЕРБ от "ДПС - Ново начало"

20 октомври 2025, 10:33 часа 414 прочитания 0 коментара
Кандидатът на "ДПС-Ново начало" Христина Статева спечели балотажа на изборите за кмет на димитровградското село Черногорово, като победи опонента си от ГЕРБ Лидия Молева. Това съобщи председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Димитровград Димитър Гавазов, цитиран от БТА, след окончателното преброяване на резултатите.

На втория тур на предсрочния частичен вот за управник на населеното място Статева събра 251 гласа, или 51.75%. Втора с 224 гласа, което е 46.86%, остана издигнатата от ГЕРБ Лидия Молева. На първия тур на 12 октомври Молева водеше пред Статева със 193 на 148 гласа. Няма подадени сигнали и жалби за нарушения, допълни Гавазов.

За първи път ДПС издига кандидат за кмет в село Черногорово и печели изборите. "ДПС успя да стъпи за пръв път от създаването си досега и в община Димитровград, като спечели кметските избори в село Черногорово", написаха от областното ръководство в Хасково на "ДПС-Ново начало" на официалната си страница във "Фейсбук".

"Подяждането"

И още политически новини от уикенда - в петък кмет от ГЕРБ премина към "ДПС - Ново начало". Това е Ирхан Хасан, кмет на село Гроздьово, област Варна. Същото ще се случи и с други кметове в цялата страна, прогнозира Гюнер Тахир, председател на НДПС, в интервю за Радио Варна. „Явно или не, Новото начало подяжда ГЕРБ по места“, казва той.

"Този случай е част от тенденция в национален мащаб. В Гроздьово проблемът произтича не само от това, че Хасан е поискал етнически турчин да стане зам.-кмет в община Долни чифлик. Двама турци са кандидатствали за работа в полицията, но не са били одобрени. Знаете как стават тези неща, особено на психологическия тест. След тяхна молба към хора от ръководството на ГЕРБ въпросът не е решен. Става дума за видни представители на ГЕРБ, като бивши и настоящи министри. Когато са се обърнали към Новото начало обаче, проблемът е решен за пет минути. Това за какво ви говори? За това, което Бойко Борисов не иска да признае официално. А то е, че може да има премиер и най-много министри, но реално правителството се управлява от "ДПС-Ново начало", коментира още Тахир.

Същата прогноза прави и кметът на романското село Струпец Илия Илиев, който спечели с около 90% частичните избори с бюлетината на ДПС.

Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
