Полина Паунова за гонката Пеевски - Василев у Борисов: Как това виси във въздуха?

13 ноември 2025, 11:18 часа 380 прочитания 0 коментара
Как свидетелското показание на Борисов, че Пеевски е гонил Цветан Василев в къщата му виси във въздуха и прокуратурата не се занимава с това? Такъв въпрос зададе журналистът Полина Паунова в свой пост във Фейсбук.

"Бойко Борисов обяснява пред журналисти в парламента, че Цветан Василев ходил у тях и му влизАл през гаража, криел се горе по къщата, защото "Пеевски го гонеше тогава"", пише Паунова, възмущавайки се, че по темата не е имало никакви журналистически въпроси.

Как е възможно това свидетелско показание от Борисов да зависи във въздуха и никой да не мъцне, пита тя.

Цялото мнение на Полина Паунова без редакция:

Реакцията идва след изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента, че е укривал банкерът Цветан Василев от гнева на лидера на "Ново начало" Делян Пеевски.

"Такива приятели вие нямате. Цецо Василев няма. Аз съм го виждал - идвал ми е в къщата, през гаража влиза, горе се кри по таваните, че Пеевски го гонеше. Аз го укривах като ятак", заяви Борисов пред медиите.

Десислава Любомирова
