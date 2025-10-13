Войната в Украйна:

Радан Кънев: ГЕРБ с всеки ден приближават към петото/шестото място не само в Пазарджик

13 октомври 2025, 10:42 часа 302 прочитания 0 коментара
Радан Кънев: ГЕРБ с всеки ден приближават към петото/шестото място не само в Пазарджик

Хората в ГЕРБ - от лидера, през актива, до избирателите - трябва да са наясно, че “машината” вече не е тяхна. И всеки ден, в който продължават да я бранят, е ден приближаване към петото/шестото място - не в Пазарджик… И ако се потвърди очевидното - че високите етажи на партията са безпомощно зависими - топката е в по-ниските нива и техния инстинкт за самосъхранение. Този коментар направи евродепутатът Радан Кънев в профила си във Facebook след изборите за общински съвет в Пазарджик. При 100% обработени протоколи официално "ДПС - Ново начало" спечели вота, като това са първите местни избори на партията на Делян Пеевски.

ОЩЕ: Пазарджик с главно "П": ДПС спечели изборите за общински съвет, ПП-ДБ втори, Борисов - далеч назад

"Преди точно две седмици, в едно ТВ интервю, водещата неколкократно ме попита откъде си вадя извода, че ДС-Ново Начало превзема ГЕРБ. След изборите в Пазарджик, боя се, въпросът е излишен. Механизмът е прост и ясен - овладяване на контролираната от държавата "политическа машина". Тя се крепи съвсем не само на купуване на гласове, а и на икономически зависимости, обществени поръчки (като тези за боклука…), бюджетни "подаръци", контрол и чадър върху криминалните мрежи (разбирай наркотрафик, сводничество, акцизни измами, контрабанда, корупция…).

И още нещо - 35% е МНОГО висока активност за частични местни избори, и то без избор на кмет. Около два пъти обичайната. Показва пълна мобилизация на "машината", но и нейното проникване в цялостния демократичен процес.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Добрите новини са повече от една - относително високият резултат на ПП-ДБ*, гражданската мобилизация, която показа на цяла България как “машината” прави избори и … фактът, че много демокрации са минали по този път. И са се измъкнали по този начин - чрез труден и бавен сблъсък с “машината”, който постепенно повишава чувствителността на гражданите и участието на икономически независимите обществени групи, които са естествената жертва и плячка на този вид грабеж", пише още той.

Преди точно две седмици, в едно ТВ интервю, водещата неколкократно ме попита откъде си вадя извода, че ДС-Ново Начало...

Публикувахте от Радан Кънев в Понеделник, 13 октомври 2025 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Бойко Борисов Пазарджик Делян Пеевски Радан Кънев ДПС ново начало
Още от Мнения
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес