Радан Кънев: ГЕРБ с всеки ден приближават към петото/шестото място не само в Пазарджик

Хората в ГЕРБ - от лидера, през актива, до избирателите - трябва да са наясно, че “машината” вече не е тяхна. И всеки ден, в който продължават да я бранят, е ден приближаване към петото/шестото място - не в Пазарджик… И ако се потвърди очевидното - че високите етажи на партията са безпомощно зависими - топката е в по-ниските нива и техния инстинкт за самосъхранение. Този коментар направи евродепутатът Радан Кънев в профила си във Facebook след изборите за общински съвет в Пазарджик. При 100% обработени протоколи официално "ДПС - Ново начало" спечели вота, като това са първите местни избори на партията на Делян Пеевски.

"Преди точно две седмици, в едно ТВ интервю, водещата неколкократно ме попита откъде си вадя извода, че ДС-Ново Начало превзема ГЕРБ. След изборите в Пазарджик, боя се, въпросът е излишен. Механизмът е прост и ясен - овладяване на контролираната от държавата "политическа машина". Тя се крепи съвсем не само на купуване на гласове, а и на икономически зависимости, обществени поръчки (като тези за боклука…), бюджетни "подаръци", контрол и чадър върху криминалните мрежи (разбирай наркотрафик, сводничество, акцизни измами, контрабанда, корупция…).

И още нещо - 35% е МНОГО висока активност за частични местни избори, и то без избор на кмет. Около два пъти обичайната. Показва пълна мобилизация на "машината", но и нейното проникване в цялостния демократичен процес.

Добрите новини са повече от една - относително високият резултат на ПП-ДБ*, гражданската мобилизация, която показа на цяла България как “машината” прави избори и … фактът, че много демокрации са минали по този път. И са се измъкнали по този начин - чрез труден и бавен сблъсък с “машината”, който постепенно повишава чувствителността на гражданите и участието на икономически независимите обществени групи, които са естествената жертва и плячка на този вид грабеж", пише още той.

