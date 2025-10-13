Войната в Украйна:

Пазарджик с главно "П": ДПС спечели изборите за общински съвет, ПП-ДБ втори, Борисов - далеч назад

13 октомври 2025, 10:15 часа 916 прочитания 1 коментар
Пазарджик с главно "П": ДПС спечели изборите за общински съвет, ПП-ДБ втори, Борисов - далеч назад

При ниска избирателна активност от 35,09%, сигнали за тежки изборни нарушения в села и ромски квартали в цялата община Пазарджик завършиха предсрочните избори за общински съвет. При 100% обработени протоколи официално "ДПС - Ново начало" спечели вота, като това са първите местни избори на партията на Делян Пеевски от превземането на формацията насам.

Вотът протече с напрежение, сигнали за купуване на гласове и дори граждански арест, както и при силно бездействие на органите на реда особено в придобилия широка популярност случай в село Огняново. Там се оказа, че в неделя следобед скъпи маркови автомобили обикалят необезпокоявани с пачки с пари и тефтери с имена - видно от кадрите, които изпълниха мрежите в изборния ден от наблюдатели и застъпници на вота, които дори организираха граждански арест. Въпреки това от полицията в Пазарджик по-късно освободиха задържаните младежи.

Извънредните избори за местен парламент бяха организирани, след като Върховният административен съд касира вота от 2023 г. заради нарушения при преброяването на преференции и изборни книжа.

Още: Духът от бутилката така е изпуснат, че няма как да се върне един нормален изборен процес

Резултатите

В битката за 41-местния парламент с общински съветници първа политическа сила е ДПС-НН със 17,13% (5508 гласа). Интересен е фактът, че на предходните избори през 2023 г. ДПС е получила едва около 2% (685 гласа) и остава извън състава на общинския съвет, а сега увеличава подкрепата си с близо 5000 души и вече е първа сила, показва справка на Actualno.com.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Втори са от коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България". Формацията получава 3780 гласа или точно 11,75% от вота. Това е повишение в подкрепата за формацията на кмета на Пазарджик Петър Куленски - на редовните избори през 2023 г. коалицията получава 2933 гласа.

Още: Сигнали за багажници с пачки, граждански арест и пари на калпак: Изборите в Пазарджик с висока цена (ВИДЕО)

На трето място е партия "Свобода", смятана за приближена до бившия кмет Тодор Попов. Листата с кандидати за съветници получава 10,34% или 3324 гласа. Четвърти остават кандидатите на "БСП - Обединена левица" - листата на левите получава 7,24% с 2385 гласа. Пета е листата на самият бивш кмет Тодор Попов - ВМРО-БНД с 6,84% или 2201 гласа.

Мантадотосителят и управляваща партия ГЕРБ бележи сериозна изборна загуба - формацията на Борисов печели 1982 гласа, което й отрежда шестото място с 6,16% подкрепа. Това е нов срив с около 600 гласа надолу спрямо редовните местни избори през 2023 г. (тогава - 2614 гласа), сочи проверка на Actualno.com.

За "Възраждане" подкрепата е 3,8 на сто. По-назад се нареждат "Величие", МЕЧ, ИТН и листи на различните местни бизнес интереси.

Нарушенията

За общински съветници този път са се състезавали почти 600 кандидати. "Иска ми се да вярвам, че това е заради желанието на хората за един по-добър Пазарджик и по-добра община", коментира председателят на ОИК Стефан Димитров.

Още: "Ще ти запаля къщата": Скандален запис със заплаха към общински съветник (ВИДЕО)

В комисията са постъпили официални сигнали за неправомерна предизборна агитация, разхвърляни материали в дворове и прекъсвания на видеонаблюдението след края на изборния ден. Сигналите за организирано масово гласуване и символи на контрол ще бъдат проверявани от полицията и прокуратурата.

До урните в неделя в Пазарджик са отишли 34 008 избиратели, което е 35,09% от имащите право на вот. Гласоподавателите избираха между 597 кандидати се състезават за 41 мандата. Димитров подчерта, че видонаблюдението е сработило навсякъде и камерите са били изключени след подписването на протоколите от СИК. "Има доста грешки в самите изборни книжа, но те се дължат най-вече на притеснение. В някои има неправилно преброени подписи в избирателния списък", обясни той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
Пазарджик Делян Пеевски изборни нарушения Петър Куленски община Пазарджик ДПС ново начало
Още от Пазарджик
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес