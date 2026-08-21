Денков: Властта тихомълком започна смяна на началниците на РУО, подготвя и "свои" директори на училища

Управляващите тихомълком са започнали масови смени на началниците на Регионалните управления на образованието (РУО).

Това съобщи бившият образователен министър Николай Денков от "Продължаваме промяната".

"Въпросът не е в конкретните хора и тяхната компетентност, а в начина, по който се случва чистката. На повечето места смяната е от днес за утре със „свои“ - уж временно, но с обещание за постоянно назначение след конкурса. Без прозрачност. Със съобщението, че Партията прогресивно решава кой да се назначи", написа Денков.

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"Познатият мутренски модел"

По думите му вече се привикват други партийни кадри на "Прогресивна България", "за да се нагласят на директорски места по училищата".

Според него това е явно заобикаляне на закона.

"С включени мутренски елементи – заплахи, познати от времето на ГЕРБ и ДПС, към някои от старите началници и директори, че ако не си тръгнат доброволно, ще ги принудят да напуснат с нагласени проверки. Познатият модел си продължава. И вместо системата да се освободи от политическото влияние, което я съсипа през последните десет години, става още по-зле", категоричен е Денков.

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Той е на мнение, че партийните уволнения и назначения се случват, докато управляващите още не са прочели собствената си управленска програма за образование и все още спорят помежду си предлагат ли или не военна подготовка в училище, например.

"Добре е Министърът на образованието и науката да вземе отношение по въпроса с РУО и директорите с приоритет. Защото и най-лъскавата програма остава само едно пожелание на хартия, ако няма адекватни хора, които да я изпълнят", написа още Денков.