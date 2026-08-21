"Не дишаме пепел": Жители на 9 района в София се вдигат на бунт срещу депо за опасен отпадък

Жители на кв. "Обеля", "Връбница", "Надежда", "Свобода", "Толстой", "Илиенци", "Требич" и селата Мрамор и Волуяк излизат на протест срещу депо за 5 000 тона летяща пепел до домовете им. Хората се обединяват в Инициативен комитет, за да спрат инвестиционното предложение на фирма "ЦЕМ трейд" ООД, публикувано в РИОСВ – София на 14 август 2026 г. Проектът предвижда изграждането на бетонови силози с общ капацитет 5000 тона за складиране и третиране на промишлена летяща пепел.

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Спорната площадка е планирана в бившия бетонов възел на военните на ул. "Никола Зозиков" №1. Локацията се намира на метри от офиси, заведения за хранене, блоковете на кв. "Обеля", "Илиенци", "Требич" и първите къщи на селата Мрамор и Волуяк, на метри от Северния парк. Мястото граничи с ниви с активни насаждения отцаревица, пшеница, слънчоглед и ечемик. Жителите се опасяват, че финият индустриален прах, съдържащ тежки метали, ще се утаи в почвата и върху реколтата, влизайки директно в хранителната верига на хората и чрез фуражите за животните.

Допълнителен повод за недоволство е логистичният план - десетки тежкотоварни камиони ще преминават всеки ден през бул. "Ломско шосе" и по Северната скоростна тангента. Булевардът минава покрай училища, детски градини и метростанции, което създава критичен риск от разхерметизиране на опасните товари в гъсто населени зони при евентуални ПТП.

"Ние няма да допуснем жилищните ни райони и нивите, които ни хранят, да се превърнат в безсрочно сметище за опасен отпадък. Заявените операции доказват, че фирмата няма ясен пазар и отпадъците могат да залежават с години в близост до домовете ни. Имаме реален страх, че утре тук ще се кара опасна летяща пепел от изгаряне на битови боклуци от инсинератори', споделят хората.

Гражданите вече са стартирали и масова подписка и са отправили официална покана към местната власт с искане за публични обяснения.