Краят на ол инклузив почивката – плюсове, минуси и нови тенденции

Много хотелиери постепенно се отказват от ол-инклузив концепцията, включително и в Турция – страната, която превърна тази програма в световен стандарт. Какви са причините? Отговор на този въпрос потърси авторът на проекта "Ние, потребителите" Габриела Руменова, която разговаря със Стоил Далевски, който е собственик на хотел в в к.к. Слънчев бряг.

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"Лично аз не одобрявам този туризъм. Той е добър вариант само за много големи, затворени комплекси, където няма какво друго да видиш. Докато тук, вижте на какво място сме, колко уникални неща предлагаме. Хубаво е човек да излезе, да обиколи, да види, да продбва нашата кухня и на други места по ресторанти", коментира собственикът.

На въпрос за предимствата за туристите на ол-инклузива Далевски посочва: "Всичко е по-предвидено, тъй като изхранването в нашите курорти е малко по-сложно, предвид цената, качеството и репутацията на някои от ресторантите. Затова туристът предпочита да направи пакет, в който са може на спокойствие да се нахрани, да не излиза от комплекса и да му излезе доста по-евтино, отколкото да плати само нощувка със закуска, например и след това да излиза по ресторанти".

Далевски потвърди, че при модела "всичко включено" се изхварля огромно количество храна и мащабът на този проблем не може да бъде ограничен. "Туристът идва, сипва си в една чиния от всичко, каквото види. Той няма възможността да го изяде, тъй като количеството е огромно. И тази храна се изхвърля, няма друг вариант. Можем да призовем туристите да не си слагат от всичко, а от това, което им се иска, или по малко от всичко. Ще има храна за всички", обясни той.

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В интерес на потребителите е да си дават сметка, че смесването на храни, които обичайно в ежедневието си не комбинират, може да доведе до стомашно разстройство и дискомфорт.

"Видяхте и в Турция какво се случи. Започнаха да се отдръпват от ол-инклузива, после го върнаха, сега пак се отдръпват. Да видим какво ще се случи. Навсякъде по света това е услуга за по-неплатежоспособните туристи и в скъпите курорти почти няма ол-инклузив", каза в заключение хотелиерът.