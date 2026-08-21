Спорт:

Краят на ол инклузив почивката – плюсове, минуси и нови тенденции

21 август 2026, 9:19 часа 636 прочитания 0 коментара

Много хотелиери постепенно се отказват от ол-инклузив концепцията, включително и в Турция – страната, която превърна тази програма в световен стандарт. Какви са причините? Отговор на този въпрос потърси авторът на проекта "Ние, потребителите" Габриела Руменова, която разговаря със Стоил Далевски, който е собственик на хотел в в к.к. Слънчев бряг.

ОЩЕ: Заведенията с две и повече звезди вече са с нови изисквания

"Лично аз не одобрявам този туризъм. Той е добър вариант само за много големи, затворени комплекси, където няма какво друго да видиш. Докато тук, вижте на какво място сме, колко уникални неща предлагаме. Хубаво е човек да излезе, да обиколи, да види, да продбва нашата кухня и на други места по ресторанти", коментира собственикът. 

На въпрос за предимствата за туристите на ол-инклузива Далевски посочва: "Всичко е по-предвидено, тъй като изхранването в нашите курорти е малко по-сложно, предвид цената, качеството и репутацията на някои от ресторантите. Затова туристът предпочита да направи пакет, в който са може на спокойствие да се нахрани, да не излиза от комплекса и да му излезе доста по-евтино, отколкото да плати само нощувка със закуска, например и след това да излиза по ресторанти".

Далевски потвърди, че при модела "всичко включено" се изхварля огромно количество храна и мащабът на този проблем не може да бъде ограничен. "Туристът идва, сипва си в една чиния от всичко, каквото види. Той няма възможността да го изяде, тъй като количеството е огромно. И тази храна се изхвърля, няма друг вариант. Можем да призовем туристите да не си слагат от всичко, а от това, което им се иска, или по малко от всичко. Ще има храна за всички", обясни той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: От бюджетно до луксозно: Ето колко пари трябват за един ден в Созопол

В интерес на потребителите е да си дават сметка, че смесването на храни, които обичайно в ежедневието си не комбинират, може да доведе до стомашно разстройство и дискомфорт.

"Видяхте и в Турция какво се случи. Започнаха да се отдръпват от ол-инклузива, после го върнаха, сега пак се отдръпват. Да видим какво ще се случи. Навсякъде по света това е услуга за по-неплатежоспособните туристи и в скъпите курорти почти няма ол-инклузив", каза в заключение хотелиерът.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
почивка Ол инклузив туристи all inclusive хотели
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес