Къща за гости "Алпеа": Лицензираната музика утвърждава добрата ни репутация

Музиката е важен елемент от създаването на уютната атмосфера във всеки туристически обект. Тя допринася за доброто настроение на гостите и прави престоя им по-приятен. За собствениците на къщата за гости „Алпеа“ в село Терзийско, община Троян, заплащането на лиценз за ползването ѝ е инструмент да покажат уважение към авторското творчество, да се отличат от конкурентите си, да утвърдят репутацията на своя бизнес и да увеличат възможностите да бъдат препоръчани на нови клиенти.

„Стремим се да предложим на гостите си уютна, спокойна и приятна атмосфера. Вярваме, че доброто обслужване е съчетание от комфорт, внимание към детайла и приятно настроение. Лицензираме музиката в обекта си, защото искаме всичко, което предлагаме на нашите гости, да бъде изрядно и съобразено със закона“, категорична е Мирослава Станева. Според нея авторите композиторите, текстописците и аранжорите заслужават да получават възнаграждение за своя труд, както всеки друг професионалист. „За нас е важно да предоставим на гостите възможност да слушат всякаква музика. Имате богат музикален каталог, което е голямото предимство на МУЗИКАУТОР“, мотивира избора си тя.

„Процесът по издаване на лиценз е лесен, работим спокойно и с уважение към труда на авторите“, допълни нейният съпруг Кирил Станев. Собствениците на къщата заплащат за лиценз от самото откриване на обекта отпреди 2 години, след като правят проучване за изискванията към туристическите обекти. „Ние се стремим да бъдем максимално изрядни. Веднага потърсихме как да уредим авторските права, за да не последват глоби“, обясни Станева.

Според тях една от най-разпространените заблуди е, че ако музиката се пуска от радио, телевизия или интернет платформа, не е необходимо да се уреждат авторските права. Публичното използване на музика в търговски или туриристически обект трябва да носи приходи на авторите, категорична е тя. По думите ѝ много техни колеги, които имат туристически обекти, реагират с учудване, когато разберат, че трябва да уредят авторските и сродните права. Проблемът не е само в незнанието, а и в липсата на достатъчно добър контрол.

За семейството приносът им към творците е дори по-важен от самото изпълнение на законовите изисквания. „Ние искаме да подпомагаме авторите, за да могат да се развиват, да бъдем представени на международно ниво, да печелим конкурси като „Евровизия“, коментира Станев и допълни, че възпитават децата си да оценяват истинското творчество вместо генерираното с изкуствен интелект.

Лицензът от МУЗИКАУТОР гарантира, че авторите получават справедливо възнаграждение за използването на техните произведения в туристическите, търговските и сезонните обекти. С плащането на лиценз за ползване на музика, бизнесите получават законен достъп до практически целия световен и български музикален репертоар, както и спокойствието, че използват музика в пълно съответствие със закона.

Чрез уреждането на авторските права, те не само подкрепят авторите, чиято музика се слуша в техния обект, но и подпомагат редица инициативи на МУЗИКАУТОР в подкрепа на творчеството – конкурсите „Авторска песен“ и „Музикални сезони“, инициативата за създаване на училищни химни „Светилник“, МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН и Talent Hub.

Калкулирайте колко ще ви струва музикалния лиценз от МУЗИКАУТОР тук. Още информация за значението на музиката за формирането на цялостното преживяване, за влиянието ѝ върху настроението на клиентите и за измеримия ефект върху бизнес резултатите може да намерите тук.