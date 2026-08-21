Украйна е имала уникален план срещу летищата в Москва, безпрецедентен в историята на войните

В началото на 2026 г. на украинския президент Володимир Зеленски е бил предложен план за провеждане на мащабни удари с дронове срещу летища в Москва и Московска област на Руската федерация, твърди американското списание The Atlantic, позовавайки се на двама души, запознати със ситуацията. Планът е бил на украински официални лица - за прекратяване на войната, но се описва като рискован. Той е щял да изисква разширяване на бомбардировъчната кампания, за да включи набор от цели и вид оръжия, които отдавна украинците са избягвали.

Дронове с изкуствен интелект

Според изданието длъжностните лица са предложили разширяване на украинските удари към летищата в Москва с помощта на дронове, оборудвани с изкуствен интелект. Целта е била да се наруши дейността на международните авиокомпании, летящи до и от руската столица.

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Ако е бил осъществен, планът е щял да бъде безпрецедентен в историята на войните. Той е предвиждал рояци от автономни дронове, оборудвани с навигационни системи, базирани на AI (ИИ), които самостоятелно да локализират и нанасят удари по цели, без да бъдат контролирани от оператор.

Автор на статията е Саймън Шустър - многогодишният кореспондент в Русия и Украйна, писал преди и за списание Time, автор на бестселъра "Шоуменът" (биография на Володимир Зеленски). Шустър е известен с достъпа си до украинския лидер и до висшето командване в Киев.

Според него подобни системи от дронове са тествани през последните години от различни държави, включително САЩ. Законността на тяхното използване е предмет на продължаващ дебат поради потенциалните нарушения на международното хуманитарно право. Досега никоя държава не е използвала такива системи в бойни действия.

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Михайло Федоров с ключова роля в проекта

Списанието съобщава, че към средата на пролетта подготовката е напреднала достатъчно и на проекта е било дадено името „M&M's“.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия, Facebook

The Atlantic посочва, че бившият министър на отбраната Михайло Федоров е изиграл ключова роля в проекта. Според източниците той е участвал в сформирането на екип от разработчици, в разработването на системи за насочване, базирани на изкуствен интелект, и в търсенето на финансиране за производството на голям брой автономни дронове.

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Впоследствие обаче подготовката за операцията е била преустановена. Не се посочва защо.

Представител на администрацията на президента на Украйна е опровергал информацията в коментар пред изданието, като е определил твърденията за неверни.

Към момента няма официално потвърждение, че такъв план е бил разработен или е съществувал.

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Атаките на Украйна в Москва и региона

През последните месеци Москва и Московска област на Русия станаха бект на многократни атаки с дронове. Например в нощта на 18 срещу 19 август руските власти отново съобщиха за подобно нападение, а една вечер по-рано посочиха, че над 600 дрона са били насочени към столицата.

По-рано московската рафинерия в Капотня ставаше чест обект на украински удари и дори спря работа.

В следобеда на 18 август руското Министерство на отбраната заяви, че за период от 24 часа са били свалени над 1600 дрона, както и 10 управляеми въздушни бомби и две ракети HIMARS.

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