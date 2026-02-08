"Убиха всички. А мъртвите не говорят": Илиян Василев със свой прочит на случая в Петрохан

Когато бащата на момчето проговори и каза публично, че до дни Ивайло Калушев ще излезе от укритие и ще каже истината, стана ясно едно: хората, които са участвали в престъплението, са под натиск да ликвидират свидетелите, за да не остане жива нито една нишка, която може да бъде проследена. И точно това се случи. Това написа на профила си във Facebook дипломатът Илиян Василев. Така той коментира открития във Врачанския балкан днес кемпер, в който бяха намерени телата на тримата издирвани по случая в хижата в Петрохан.

Ето какво още написа Илиян Василев:

Но това не е мафията. Класическата мафия убива деца рядко, защото не ѝ е изгодно. Държавно-криминалните структури нямат такова ограничение.

В България няма престъпна групировка, която да разполага с такъв логистичен капацитет - да локализира укриващи се хора, да координира действията си без грешка и да действа с такава бързина и сигурност. Това не е „подземен свят“ в класическия смисъл. Това е симбиоза между криминални изпълнители и държавен ресурс. И го направиха.

Още от първите години на Бойко Борисов като главен секретар се знае, че съществува група от килъри, които изпълняват поръчки не само за криминални структури, но и за служби и техните политически покровители. Това не е тайна за хората, които следят системата отвътре. Тези килъри се ползват с протекция - Алексей Петров и Нотариуса са техни жертви.

Новото е наглостта и мащабът.

В момента, в който чух, че ДАНС - институция, която няма абсолютно никаква работа на местопрестъпление - е била първа на място, преди Бърза помощ, преди пожарната, всичко ми стана ясно. Това означава едно: случаят стига до върховете. Това означава мобилизация на ресурси не за разкриване, а за прикриване на следи. Да, има всякакви килъри под наем - включително чужденци - чеченци, от Западните Балкани. Но тук не става дума за „вносни“ изпълнители, а за контрол над процеса от началото до края.

Е, убиха всички. А мъртвите не говорят. Върху тях можеш да стовариш всякакви грехове, всякакви версии, всякакви „разкрития“.

Освен конкретния контекст - че убитите са засекли канал за контрабанда и трафик за много, много пари - те очевидно са стигнали и до политическите лица, които носят отговорност за този канал. Това е червената линия. И когато тя бъде прекрачена, реакцията е безмилостна.

Оттук нататък сценарият е ясен. Ще пуснат всякакви версии. Дежурните журналисти ще „знаят“ още от началото кой е убиецът. Слави Ангелов вече знаел, че Калушев бил извършителят. Други ще лансират версии, че бил „лама“ - което е не просто цинизъм, а интелектуална подигравка в контекста на масово убийство. След това ще се усилва версията за самоубийство. Шест души да извършат самоубийство?! Очакват да повярваме в това.

Ето в какво вярвам аз.

Първо, тези служби няма да разкрият нищо. Както беше потулено убийството на Алексей Петров, както беше потулен случаят с Нотариуса, така и този ще бъде заровен. Службите са толкова пленени отвътре, че не могат да функционират самостоятелно. Те не разследват - те обслужват.

Второ, целта на толкова шокиращи убийства не е само отстраняването на нежелани свидетели. Това е и инструмент за дестабилизация. Винаги има конкретен повод и по-голяма стратегическа цел. По-голямата цел е страх. Да се уплаши обществото, да поиска „ред и сигурност“, да приеме силовото управление като неизбежност.

Трето, ще очернят паметта на убитите. С „доказателства“, със„свидетели“, с внушения. И хорът ще бъде пълен - медии и журналисти под наем ще пригласят в синхрон. Чухте Георги Любенов, Карбовски и компания. Това не е случайно. Те се страхуват чашата на търпението да не прелее. Страхуват се хората да не излязат на протести и тези избори да се проведат в условията на обществен гняв.

Борисов бърза. Той има нужда час по-скоро да има друго правителство, защото в момента на пангара са Митов, Желязков и хората им в ДАНС. Ако обществото реагира и протестите избухнат - ще намерят „клошар“ да поеме вината. Винаги намират.

Проблемът не е, че са много умни. Нито че имат безкрайна власт. Проблемът е, че хората търпят.

И това, което виждате сега, е нищо в сравнение с онова, което готвят - дестабилизация, скок на престъпността, медийни истерии и внушения срещу служебното правителство. Особено ако то бъде с премиер Гюров.

Те контролират подземния свят. И когато той - и те самите - са застрашени, престъпността започва демонстративно да напомня за себе си.

Бог да прости убитите!

Няма да имаме нормална държава докато не разберем, че ни управлява мафия и докато не излезем на улицата и потърсим отговорите.

ДАНС, службите, МВР, прокуратура трябва да бъдат тотално прочистени и да рестартират от нулата.

Иначе - ще свикнем с новата нормалност - подобно клане.

За това на протест - най-масовия, който можем да имаме. Иначе ставаме съучастници.