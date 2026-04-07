В Европа сега се живее най-добре. Хората се умориха от Тръмп и искат някакви културни и нормални политици

"В тази безумна световна ситуация в Европа се живее най-добре." Това каза пред БНР журналистката и писателка Мария Касимова-Моасе, като уточни:

"В момента в Европа се живее най-добре. С всички кусури на ЕС и на страната ни, ние все пак живеем възможно най-добре в тази безумна световна ситуация. С присъствието на Тръмп хората се умориха и аз съм убедена, че вече искат и имат нужда от някакви културни и нормални политици, които могат да разговарят, които имат емпатия. Лидери, които да имат визия и да знаят какво правят сега, за да бъде по-добре за следващите".

По думите ѝ не може все да търсим спасители, защото "не може да ни спасяват някакви хора, трябва да ни спасяват законите ни, създадени на базата на човешката цивилизация, на опита, който сме споделили, на историята, която сме преживели":

Още: "За нула време от големия олигарх Пеевски остана смешно гнусно момченце, което тропа с краче и вика "знайш ли аз кой съм"

"Затова е важно да се обяснява тази здрава и независима съдебна система, защото тя регулира всичко. Каквото и да става, като се появи тя и каже, че това не работи така и не сме се разбрали така като общество. Ако тази система работи добре, всякакви други бъгове могат да бъдат регулирани. Но, уви, много политически сили не успяха да обяснят това на хората. Човекът не разбира как него го касае съдебната реформа, той иска евтини домати. И не можеш да му обясниш, като кажеш просто, че нищо не разбира и че това е по-важното нещо".

Обичам хуморът, с който се надсмиваш над себе си, предпочитам и за кандидатирането ми за вицепрезидент да мисля със смях, сподели още Мария Касимова-Моасе.

Нейният спектакъл "Свободно падащи истории и музики" вече в над 100 представления я събра на една сцена с братята виртуози Константин и Александър Владигерови в оригинално музикално-разказваческо шоу.