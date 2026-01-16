Записки от правна комисия: Как съдия се хвана за главата, докато гледа невалидни бюлетини, но ние си говорим за автомати

"Някакъв в правната комисия на парламента на Република България обяснява на останалите членове на правната комисия на парламента на Република България, че явно никога на са били в СИК, РИК, ОИК, щом могат да си представят, че някой би могъл да драска върху бюлетините, за да ги превръща от валидни в невалидни. То било невъзможно това". Това пише общественикът Диляна Радоева в профила си в социалните мрежи по повод заседанието на правната комисия в четвъртък, която прие първите промени в Изборния кодекс преди предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Адресатът на критиките е специфичния депутат от ГЕРБ-СДС Бранимир Балачев от Варна, който е известен с любопитните си тези. Една от тях бе изказана от самия него в правната комисия, докато на същото заседание обясняваше за залата си с автомати.

"Ся, аз не съм член на правната комисия на парламента на Република България, демек с още по-голяма сила тоя може да се обръща по този начин по същия въпрос към мен, особено когато правната комисия на парламента на Република България обсъжда на второ четене промени в Изборния кодекс, но съм била член и на СИК, и на РИК, и юридически съм консултирала ОИК, и освен това съм била в съдебната зала, на банката пред съдията, когато отворихме всички чували, съдържащи бюлетини от последните местни избори в община Каварна, и разгледахме всички бюлетини, които гражданите на община Каварна бяха пуснали на тези избори, и видях с очите си как масово тези бюлетини са били превърнати от валидни в невалидни, и освен това го видя и съдията по делото в Административния съд в Добрич, хвана се за главата, каза, че никога не е виждала такова нещо в практиката си и изпрати тези материали в Прокуратурата, където те гният и до днес и нищо не се случва!", обяснява още Радоева.

Тя припомня, че именно Балачев публично си призна, че е заплашвал Благомир Коцев - сегашния кмет на Варна - да подаде оставка и който публично си призна, че ако Благомир Коцев го бил послушал тогава, нямало да е в ареста толкова време, а щял бил да бъде при семейството си. В момента той е и адвокат на Иван Портних - бившия кмет на Варна, по делото на депутата от ППДБ, Стела Николова, срещу него. "На този етап защитата се изразява в неявяване по делото. По този повод дори съдът във Варна вече леко се изнерви и назначи на Портних резервен адвокат. На вас оставям да съберете две и две", обяснява още Радоева.

