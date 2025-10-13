Изборите в Пазарджик: При 94% обработени протоколи - води ДПС-Ново начало

При 94% обработени протоколи след извънредните избори в Пазарджик, ДПС - Ново начало е първа политическа сила в новия общински съвет, получавайки подкрепата на малко под 17%. Втори са коалицията ПП-ДБ с 12.34% от гласовете. ПП "Свобода" е трета политическа сила с над 9 на сто. БСП е на четвърто място със 7.65%, а ГЕРБ получава 6.38%. За листата на бившия кмет Тодор Попов са гласували малко под 6%. За "Възраждане" подкрепата е около 4 на сто. Под чертата остават "Величие", МЕЧ и ИТН.

ОЩЕ: Изборите в Пазарджик: МВР и прокуратурата още не са обвинили никого за купуване на гласове

До урните в неделя в Пазарджик са отишли 34 008 избиратели, което е 35,09% от имащите право на вот. Гласоподавателите избираха между 597 кандидати се състезават за 41 мандата.

Председателят на ОИК-Пазраджик Стефан Димитров подчерта в ефира на Нова телевизия, че видонаблюдението е сработило навсякъде и камерите са били изключени след подписването на протоколите от СИК.

"Има доста грешки в самите изборни книжа, но те се дължат най-вече на притеснение. В някои има неправилно преброени подписи в избирателния списък", обясни той.

ОЩЕ: Изборните измами в Пазарджишко и скъпите коли: МВР няма и не разпространява стикери

Гласуването в неделя премина в напрегната атмосфера, белязано от десетки сигнали за купен вот. Голямата ескалация дойде от село Огняново, където наблюдатели и политици направиха граждански арест на трима души, за които се твърдяло, че предлагат пари срещу глас. Незабавно на мястото бе изпратен дежурен екип на жандармерията. Общо петима души бяха задържани.