Нова комбинирана спортна площадка в I ОУ „Св. Климент Охридски“ открита в Пазарджик

В Първо основно училище „Св. Климент Охридски“ в Пазарджик беше открита нова комбинирана спортна площадка за футбол, баскетбол и волейбол. Лентата прерязаха кметът на община Пазарджик Петър Куленски, областният управител Валентина Кайтазова и директорът на I ОУ „Св. Климент Охридски“ г-жа Грета Димитрова. Новото съоръжение осигурява още една безопасна и модерна среда за децата на Пазарджик, която ги кани да тичат, да се състезават, да играят и — най-важното — да растат здрави и уверени.

Площадката е реализирана благодарение на активната работа на училищното ръководство и учителския колектив, а финансирането в размер на почти 194 хил. лв. е осигурено по програма на Министерството на образованието и науката. Проектът предоставя достатъчно пространство за отборни тренировки и ученически турнири, а специализираната модулна настилка прави игрището безопасно, издръжливо и подходящо за целогодишна употреба.

„С тази площадка продължаваме последователната политика на Общината да отваря дворовете на училищата за спорт и движение. Искаме всяко дете в Пазарджик да има до себе си пространство, което да го мотивира да бъде активно и да развива отборен дух,“ заяви кметът Петър Куленски при откриването.

Областният управител Валентина Кайтазова подчерта, че инвестициите в училищна спортна инфраструктура са инвестиции в общественото здраве и в бъдещето на региона: „Когато даваме на децата възможност да спортуват в безопасна и качествена среда, ние градим по-здрава и по-единна общност.“

От своя страна директорът на училището г-жа Грета Димитрова благодари за подкрепата и отбеляза, че новото съоръжение ще бъде използвано както в учебните часове по физическо възпитание, така и за занимални, клубове по интереси и ученически първенства: „Тази площадка е дългоочаквана от децата и учителите — тя прави двора ни жив, полезен и привлекателен през цялата година.“

Новата площадка е част от по-широката програма в Пазарджик за подобряване на спортната инфраструктура във всяко училище. Градът последователно разширява достъпа до спорт, превръщайки училищните дворове в притегателни места за здрави навици, общност и отборен дух.