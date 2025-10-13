"Всички срещу Пеевски": Асен Василев предложи обединение в Пазарджик (ВИДЕО)

Съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев поздрави гражданите на Пазарджик за изборния резултат, заявявайки, че въпреки бездействието на МВР, хората сами са свършили част от работата му. "Поздравявам гражданите на Пазарджик. Видяхме, че МВР не си върши работата, но хората спокойно успяха да я свършат до някъде вместо тях", каза той след вота. "Припомняме, че при 100% обработени протоколи официално "ДПС - Ново начало" спечели вота, като това са първите местни избори на партията на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски от превземането на формацията насам.

Василев подчерта, че партията е постигнала с 30% повече гласове и е увеличила броя на общинските си съветници с двама. "Планът, който беше начертан за приключване на Промяната, катастрофира. Когато един кмет и един общински съвет си вършат работата, хората го оценяват", коментира той.

Според лидера на ПП в Пазарджик се е случило политическо разместване, при което "ДПС е изяло ГЕРБ". "ГЕРБ паднаха до шеста политическа сила – ако някой го беше казал преди месец, никой нямаше да повярва. Това е процес, за който предупреждаваме отдавна. Както Пеевски първо изяде ДПС и изгони Доган и хората от АПС, сега същото се случва и в ГЕРБ", заяви Василев. Още: "Ако не се съпротивляваме, ще се върнем към диктатурата и грабежа": Радев за изборите в Пазарджик и за Коцев

Призив за обединение

"Готови сме да загърбим партийния егоизъм", обяви Асен Василев, призовавайки всички политически сили в града да се обединят срещу ДПС и Делян Пеевски в новия общински съвет. По думите му е възможно да се изгради мнозинство без участието на ДПС, но той не уточни дали на бъдещите разговори ще бъде поканен и бившият кмет Тодор Попов, който дълги години бе сочен за близък до Пеевски и Бойко Борисов.

"Ако няма обединение срещу Пеевски, Пазарджик ще последва съдбата на "Булгартабак" и "Лафка", предупреди Василев.

Оставка на Митов

ПП настоява и за оставката на вътрешния министър Даниел Митов заради допуснатите изборни манипулации, посочвайки, че държавните институции не са реагирали адекватно на сигналите за нарушения по време на вота.

"В Огняново станахме свидетели на срамни и унизителни сцени, особено за кадровия състав на МВР. Даниел Митов и ръководството на министерството предадоха редовите полицаи – те им забраниха да преследват купувачите на гласове, не им позволяваха да излизат от училищните дворове и те безпомощно наблюдаваха как отвън някой купува гласове", каза Василев. Още: С какви мнозинства ще се управлява Пазарджик? Кметът Петър Куленски с призив

"Час и половина не им разрешаваха да отворят багажника на един автомобил. Видяхме на живо в интернет как се размахват петдесетолевки – цяла пачка, а после от МВР излязоха на пресконференция и казаха, че няма престъпление. Обясниха, че това били бизнесмени, които търсели работници в деня на изборите", допълни той.