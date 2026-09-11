Община Пазарджик официално откри Клетка 2 на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Пазарджик. Съоръжението е напълно завършено и въведено в експлоатация. Направихме го заедно с Йордан Младенов - кмет на Община Пещера, Стойко Стефанов - кмет на Община Белово, Надежда Казакова - кмет на Община Брацигово, Васка Рачева - кмет на Община Септември, Георги Холянов - кмет на Община Ракитово, Алтънай Исов - зам.-кмет на Община Батак, Любомир Перчинков - зам.-кмет на Община Велинград, Нанси Тодорова - кмет на кметство Капитан Димитриево, както и Гергана Божкова - зам.-областен управител на Пазарджик, заяви кметът на града Петър Куленски.

Той благодари на колегите кметове, че са единни и работят винаги заедно, когато става дума за устойчивото развитие и бъдещето на нашия регион.

"Днес с гордост можем да кажем, че Пазарджик разполага с най-новата и една от най-модерни клетки за депониране на неопасни отпадъци в България. Това е дългосрочно решение, което осигурява необходимата сигурност и устойчивост в ключова сфера като управлението на отпадъците за следващите 12–14 години", добави Куленски.

Клетка 2 е с капацитет от близо 1 млн. тона и в нея занапред ще се депонират неопасните отпадъци не само на Пазарджик, но и на общините Велинград, Пещера, Батак, Септември, Брацигово, Белово, Лесичово и Ракитово.

Проектът надгражда изградената инфраструктура на Клетка 1 и включва съвременни системи за изолация, отвеждане и управление на инфилтрата, контрол на образуваните газове и мониторинг на подземните води. Съоръжението е изградено в съответствие с българските и европейските технически изисквания и е част от цялостната регионална система за управление на отпадъците.